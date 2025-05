Romania, ribaltone al ballottaggio: vince Dan. Il sovranista Simion ammette la sconfitta: “Ha deciso il popolo”

Urne aperte

Ribaltone in Romania, nel turno di ballottaggio della presidenziali. Il sindaco di Bucarest, pro-europeo, Nicusor Dan, ha vinto con una inversione di tendenza rispetto al primo turno: ha ottenuto il 54,79% dei consensi contro il 45,21% del suo sfidante di destra, George Simion. Secondo i dati quasi definitivi, circa 11,64 milioni di romeni hanno votato al secondo turno, di cui 1,64 milioni all’estero. Un fattore in favore del sindaco di Bucarest è stata l’alta affluenza, che ha raggiunto il 65%.

Romania, Simion prima contesta exit poll poi ammette la sconfitta

“Io sono il nuovo presidente e restituisco il potere ai romeni”, aveva detto Simion dopo la chiusura delle urne contestando l’affidabilità degli exit poll. In nottata, il dietrofront e l’ammissione della sconfitta: “Vorrei congratularmi con il mio avversario, Nicusor Dan. Ha vinto le elezioni e questa è stata la volontà del popolo romeno”, dice. La Romania era già stata segnata dalle polemiche conseguenti all’annullamento, lo scorso dicembre, del primo turno delle presidenziali da parte della Corte Costituzionale. Allora, ad essere in vantaggio, era stato il filo-russo Calin Georgescu ma la Corte Suprema aveva deciso di annullare la tornata elettorale denunciando ingerenze da parte di Mosca e non permettendo al candidato sovranista neanche di presentarsi. Al primo turno Simion aveva ottenuto oltre il 40% staccando tutti gli altri candidati e aumentando i timori, a Bruxelles, di un ulteriore Paese membro governato dai sovranisti. Secondo era arrivato Dan (con il 20,9%).