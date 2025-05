Tentato femminicidio a Parma: tunisino accoltella la moglie, poi si schianta contro un camion

Morto sul colpo

Un immigrato tunisino di 58 anni, Dhahri Abdelhakim, ha accoltellato la moglie 48enne a San Secondo Parmense. La donna, anche lei di origine nordafricana, si trova in condizioni gravissime ed è stata trasportata all’ospedale Maggiore di Parma nel reparto di rianimazione.

A dare l’allarme per il drammatico accaduto sono stati i due figli piccoli di 6 e 8 anni della coppia, che sono corsi dalla vicina gridando: «Aiuto, la mamma sta male». La dirimpettaia ha quindi chiamato i soccorsi che sono giunti nel paese in provincia di Parma: quando i sanitari del 118 sono arrivati, le condizioni della donna erano già critiche ma era ancora viva. Successivamente, l’elicottero sanitario arrivato sul posto ha trasportato la 48enne nella clinica parmense.

Dopo l’accoltellamento ai danni della consorte, il marito è fuggito in auto ad alta velocità, ma poco lontano dal centro del paese in provincia di Parma ed è rimasto vittima di un incidente frontale con un camion, in cui è rimasto ucciso. Gli altri due passeggeri che viaggiavano sul mezzo pesante si trovano in condizioni gravissime: secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe invaso la corsia opposta, andando a scontrarsi con l’altro mezzo. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio della Polizia municipale che sta effettuando i rilievi, ma non sarebbe da escludere un gesto estremo da parte del tunisino dopo l’aggressione ai danni della moglie. Carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco, sono arrivati sul posto assieme alle ambulanze, lavorando per mettere in sicurezza l’area: infatti, uno dei due uomini nel furgone era rimasto incastrato nell’abitacolo.

Parma, uomo tunisino accoltella la moglie e muore in un incidente d’auto

Dopo aver ascoltato l’appello dei figli della coppia, la vicina si è precipitata nella casa dei due coniugi, dove ha visto la donna 48enne in un lago di sangue: in quel momento il marito non si trovava in casa. La coppia ha altri due figli adolescenti, che durante la colluttazione però si trovavano a scuola mentre i più piccoli erano in vacanza. La vittima dell’accoltellamento sarebbe stata colpita più volte anche al collo, oltre che in altre parti del corpo.

I carabinieri, che sono accorsi sul luogo per ricostruire la dinamica dell’aggressione, hanno ascoltato la testimonianze dei parenti della coppia. Nell’abitazione stanno continuando i rilievi condotti anche dal il Nucleo investigativo di Parma e dai militari della stazione di Fidenza. I due bambini che hanno avvisato la vicina del drammatico accaduto sono stati trasferiti all’interno di una struttura protetta.