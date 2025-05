Macron nasconde un sacchetto con la cocaina? Un video “accusa” il presidente, ma è una fake news…

Fake news sul web

Emmanuel Macron vittima di una “fake news” sul web. Il viaggio compiuto venerdì dal presidente francese a Kiev, con il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier britannico Keir Starmer, finisce nel mirino dei social e stimola teorie vagamente complottiste, basate sull’analisi errata di un video realizzato durante il viaggio.

Macron e il video che lo accusa sulla cocaina, ma è una fake news

I tre leader si riuniscono in uno dei vagoni del convoglio che viaggia dalla Polonia verso la capitale ucraina. Davanti a Macron, nei video caratterizzati da qualità non ottimale, si vede un oggetto bianco: per qualcuno, si tratta di un sacchetto di cocaina. E l’oggetto davanti a Merz è un accessorio necessario per il consumo della droga. Provvede il quotidiano Liberation a smontare la teoria e a fornire la spiegazione. L’oggetto bianco, che è già sul tavolo quando Macron entra nel vagone, è un fazzoletto di carta appallottolato. Il presidente francese lo toglie dal tavolo quando operatori e fotografi iniziano a realizzare video e foto. L’oggetto davanti a Merz appare uno stuzzicadenti o una paletta per il caffè…