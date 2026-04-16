A rischio le consulenze di Emiliano con la Regione Puglia, scatta il piano B: un seggio alla Camera

Uscita di sicurezza

Chiamatelo “Emiliano sempre in piedi”, come l’Ercolino che i bambini degli anni ’60 avevano nella loro cameretta. Anche l’ex governatore della Puglia non cade mai. E se lo fa si rialza immediatamente.

Il piano B dopo la bocciatura del Csm

Secondo quanto riporta Repubblica Bari, il 66enne ex magistrato ha già pronto il piano B dopo che il Csm ha (per ora) bocciato le sue consulenze alla giunta Decaro e anche a quella sull’Ilva.

L’exit strategy di Michele Emiliano, ingombrante presenza nel tavoliere delle Puglie democratico, è poco distante da Bari: nella vicina Taranto, dove c’è un seggio lasciato libero da Ubaldo Pagano, passato al consiglio regionale pugliese. Nel gioco delle porte girevoli Emiliano andrebbe a occupare il suo posto, con il seggio in Parlamento praticamente assicurato.

Emiliano, se salta la consulenza per Decaro, pronto un posto in Parlamento

Insomma, la strada per la candidatura (da capolista a Taranto) sarebbe già tracciata. Il collegio di Taranto rappresenterebbe una scelta strategica, senza particolari scosse negli equilibri interni al Partito democratico. Una soluzione che consentirebbe all’ex governatore di restare protagonista e rivendicare il proprio peso politico.

Nel frattempo, però, resta il nodo del Consiglio superiore della magistratura. Il verdetto potrebbe incidere sulle tempistiche e sulle modalità del ritorno alla politica nazionale. Emiliano, infatti, potrebbe dover attendere il riconoscimento formale prima di lasciare definitivamente il ruolo istituzionale, anche per non perdere i benefici legati alla carriera in magistratura.

Emiliano sempre in piedi e anche romanziere

Parallelamente, non mancano alternative. Negli ultimi mesi al governatore sarebbero arrivate diverse proposte professionali, tra cui un incarico all’Università Lum. Un’opzione che gli ha già permesso di dedicarsi anche alla scrittura, completando un romanzo ambientato nella Bari del primo Novecento: i magistrati romanzieri impegnati in politica vanno forte in libreria, come insegna De Cataldo. Al di là delle velleità editoriali, per Michele Emiliano la strada principale resta quella politica. E Taranto potrebbe diventare l’ennesima ripartenza dell’ex sindaco di Bari ed ex presidente della Regione Puglia, con un posto sicuro alla Camera dei deputati. Seduto, ma sempre in piedi, come Ercolino.