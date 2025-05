Libia, ucciso il capo miliziano Gheniwa: Tripoli piomba nel caos, diversi feriti. Ma i social mostrano i cadaveri per strada

Per alcune ore Tripoli è tornata a essere quella ferita aperta dell’Occidente. Una capitale sospesa tra l’illusione della stabilità e il clangore dei kalashnikov. Ieri, nel campo militare Tekbali, a sud della città, è stato ucciso Abdel Ghani al-Kikli, noto come Gheniwa, uno dei signori della guerra più discussi e temuti dell’ovest libico. Il suo corpo è stato trasportato all’ospedale Abu Salim. Poi, la città è esplosa.

Sui social sono comparse immagini di corpi riversi sull’asfalto e video di sparatorie tra miliziani, mentre il governo di Tripoli tentava in fretta e furia di rimettere insieme i cocci dell’ordine. In piena notte è arrivata la nota ufficiale: “Abbiamo ripreso il controllo della situazione”. Bilancio governativo: sei feriti. Ma a leggere i messaggi e le testimonianze rimbalzate in rete, le ore successive all’esecuzione sono state ben più sanguinose.

BREAKING:

Intense fighting breaks out in Tripoli, Libya after the assassination of the militia leader “Gheniwa”

He was government-affiliated and key to stopping illegal migration.

The civil war could restart (was pause in 2020) and Europe could have another summer of… pic.twitter.com/8kSwrYyqOr

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 12, 2025