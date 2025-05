Lega, per la prima volta un vicesegretario donna: Silvia Sardone guiderà il partito con Salvini

Per la prima volta la Lega punta su una donna al timone del partito accanto al leader Matteo Salvini. Un altro tetto di cristallo che cade, questa volta in casa del Carroccio. Da oggi la Lega avrà un nuovo vicesegretario: Silvia Sardone. L’europarlamentare milanese, record di preferenze, è stata “incoronata” dal Consiglio federale” nel pomeriggio. Stesso ruolo per Roberto Vannacci, europarlamentare, un incarico che era nell’aria da tempo. Un applauso in Sala Salvadori della Camera ha accolto le parole di Salvini, che ha reso nota la scelta dei due nuovi vicesegretari. Due quindi le new entry nella cabina di regia del partito, che era stata azzerata al congresso di Firenze dello scorso 6 aprile. Restano vicesegretari Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e Alberto Stefani, deputato e segretario della Liga Veneta. Dal gruppo dei vice di Salvini esce Andrea Crippa, destinato però ad altro incarico “di assoluta rilevanza”.

Lega, Silvia Sardone è la nuova vicesegretaria

In occasione del Congresso a Firenze, l’ex numero uno della Folgore, autore de Il Mondo al contrario, aveva preso la tessera del Carroccio. Oggi si dice consapevole della responsabilità e promette di ‘non mollare’. “Non è solo un incarico prestigioso, ma un impegno concreto verso chi crede in un’Italia libera, forte, padrona delle sue scelte, sovrana”. L’incarico, assicura Vannacci, “mi vedrà lavorare ogni giorno per consolidare un partito che rappresenta la più duratura e resiliente compagine politica del Parlamento. E i cui valori sono sovrapponibili a quei principi in cui credo fermamente”.