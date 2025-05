L’agente “terrore” dei borseggiatori: per due volte, fuori servizio, salva i turisti dai ladri

Filmati, fermati, arrestati

Si chiama Salvatore, è un ispettore di Roma. A distanza di 15 giorni ha sventato due furti ai danni di anziani anche se non stava lavorando. Contro la piaga del taccheggio intensificati anche i controlli dei Carabinieri

Per due volte, pur fuori servizio, è riuscito ad arrestare borseggiatori che avevano colpito davanti ai suoi occhi. Un intervento, quello di Salvatore, un ispettore della Polizia di Stato del distretto Tor Carbone, che si inserisce nel quadro dell’impegno delle forze dell’ordine per contrastare quella che a Roma è una vera e propria piaga a danni di cittadini e turisti. Nelle ultime ore i soli carabinieri del comando provinciale della Capitale hanno compito sei arresti, nell’ambito rafforzamento dei servizi di controllo che hanno riguardato in particolare le vie percorse dai pellegrini.

L’ispettore di Polizia che per due volte ha fermato i borseggiatori mentre era fuori servizio

Salvatore aveva già arrestato un borseggiatore sudamericano sulla metro A, quando, insieme a dei complici, aveva distratto un anziano turista per poi sfilargli dalla tasca il portafogli. La scena non gli era sfuggita e, benché libero dal servizio, aveva immediatamente bloccato il ladro. A distanza di quindici giorni, di fronte allo stesso copione messo in scena da un altro borseggiatore, l’Ispettore è riuscito a sorprendere e riprendere con la videocamera del suo cellulare un altro furto ai danni di un turista anziano in visita nella Capitale.

Salvatore aveva smontato dal turno mattutino e aveva deciso di trascorrere qualche ora da turista tra le vie del centro storico della Capitale. In via in Arcione, in direzione di via del Tritone, ha notato un uomo che si aggirava con aria guardinga tra la folla per poi affiancarsi a un gruppo di francesi, puntando il marsupio dell’uomo più anziano. A quel punto l’Ispettore ha azionato la videocamera del cellulare riuscendo a catturare l’attimo in cui l’uomo apriva la cerniera del marsupio, per poi appropriarsi del portafogli e riporlo nella propria borsa. Dopo aver ripreso la scena, durata pochi secondi, ha bloccato immediatamente il borseggiatore e allertato la Sala Operativa della Questura per chiedere l’intervento dei colleghi. È stato lo stesso Salvatore, insieme agli agenti del Commissariato Castro Pretorio, intervenuti sul posto, a restituire il portafogli all’anziano turista, ancora ignaro di quanto accaduto. Per l’uomo, un romeno di 39 anni già sottoposto a un ordine di allontanamento dalla zona rossa della Stazione Termini, è scattato l’arresto per furto aggravato, poi convalidato dall’autorità giudiziaria.

I carabinieri intensificano i controlli sulle vie dei pellegrini

Nulla di casuale, invece, negli arresti di borseggiatori compiuti dai carabinieri, che hanno intensificato i servizi di controllo alle fermate di metropolitane e bus e a bordo dei mezzi pubblici, lungo le vie di afflusso dei fedeli in tutte le direttrici che conducono al Vaticano e a Santa Maria Maggiore.