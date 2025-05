La nave scuola della Marina messicana si schianta contro il Ponte di Brooklyn: 2 morti e 17 feriti (video)

Immagini sconvolgenti

Sul veliero sono imbarcati per lo più cadetti. Nelle drammatiche immagini dell'incidente si vedono i membri dell'equipaggio mentre provano ad aggrapparsi alle vele e ai boma per salvarsi la vita

Tragedia a New York, dove la nave scuola della Marina messicana Cuauhtèmoc, in visita di cortesia negli Usa, si è schiantata addosso al ponte di Brooklyn. Nell’incidente sono morti due membri dell’equipaggio e altri 17 sono rimasti feriti. Due, secondo quanto riferito dai pompieri, sono in condizioni critiche.

Gli alberi della grande imbarcazione che attraversava l’East River si sono schiantati sul ponte e sono caduti durante l’impatto, in una scena che lo stesso New York post ha definito «raccapricciante». Il sindaco Eric Adams ha riferito che la nave, che conta un equipaggio di 277 persone, per lo più cadetti, ha perso potenza mentre, nella serata di sabato, salpava da New York verso l’Islanda e la corrente l’ha trasportata contro il ponte intorno alle 20:30.

Nave messicana si scontra con il Ponte di Brooklyn: il filmato dell’incidente

Nel video pubblicato sui social si vedono i membri dell’equipaggio mentre provano ad aggrapparsi alle vele e ai boma della barca per salvarsi la vita, dopo l’impatto contro la struttura. Per il momento, le autorità non hanno reso noti i nomi dei due membri dell’equipaggio deceduti a causa del drammatico incidente. Dopo l’impatto, il ponte è rimasto chiuso per un certo tempo, con conseguenti ripercussioni sul traffico cittadino e soprattutto nella zona di pressi di New Dock Street e Water Street a Brooklyn. I vigili del fuoco hanno poi accertato che i danni subiti dall’iconica infrastruttura di Brooklyn erano di lieve entità e il ponte è stato in seguito riaperto al pubblico.

La storia dell’imbarcazione

La nave, costruita in Spagna nel 1982 con l’unico fine di addestrare i cadetti, si trovava a New York City nell’ambito di una promozione per l’evento Sail4th del prossimo anno, che celebra il 250° anniversario degli Usa.