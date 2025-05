La commissione Covid fa tremare Giuseppe Conte: “Il governo sapeva delle mascherine farlocche”

Guai per i giallo-rossi

Continuano a emergere scandali sulla gestione della prima fase della pandemia di Covid da parte del governo Conte e della struttura commissariale allora guidata da Domenico Arcuri

Continuano a emergere scandali sulla gestione della prima fase della pandemia di Covid da parte del governo Conte e della struttura commissariale allora guidata da Domenico Arcuri. Mercoledì scorso in Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pandemia di Covid sono stati offerti nuovi spunti a proposito dell’importazione di mascherine, che, stando all’accusa, sarebbero state farlocche e strapagate.

Mascherine inidonee: il governo Conte sapeva

Davanti ai parlamentari commissari è stato audito l’avvocato Alessandro Canali, già titolare di incarichi dirigenziali presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in prima linea durante le fasi di stoccaggio di dispositivi medici in epoca Covid. La sua testimonianza, secondo la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid, “ha rivelato una circostanza che getta una pesante, ulteriore accusa sull’operato del governo Conte durante la prima fase della pandemia”. “Palazzo Chigi – ha osservato la parlamentare – sarebbe stato informato da differenti fonti del rischio concreto che le mascherine importate in Italia fossero inidonee nonché pagate di più rispetto al prezzo medio praticato all’epoca. E, nonostante circolassero anche alert su consegne di mascherine con certificazioni fasulle, il Governo e la struttura commissariale guidata allora da Domenico Arcuri, anziché aumentare i controlli, avrebbero chiesto di velocizzare gli sdoganamenti e abbattere i controlli come effettivamente avvenne dal primo luglio 2020 con l’ordine di sdoganamento automatico delle commesse di mascherine”.

Mascherine farlocche negli ospedali

Per la Buonguerrieri, “si tratta di un approccio quantomeno spregiudicato, dal momento che le consegne erano destinate anche agli operatori negli ospedali e nelle rsa”. In un video diffuso sui social oggi e già diventato virale, la Buonguerrieri sottolinea inoltre che l’avv. Canali sarebbe stato cacciato dal suo ruolo “perché si opponeva a questo sistema”. La capogruppo di FdI in commissione Covid dunque chiosa: “Esigiamo che vengano accertate tutte le responsabilità”.

Verbali in Procura

Sulla vicenda, a proposito di necessità di fare chiarezza, è intervenuto anche Galeazzo Bignami, presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, il quale definisce le notizie emerse mercoledì in audizione “sconcertanti”, tali da imporre “un accertamento immediato da parte della Procura anche alla luce delle recenti interpretazioni della Cassazione sul reato di epidemia colposa”. Bignami assicura che “produrrremo i verbali dell’audizione in Procura e ci attendiamo che si verifichino tutte le responsabilità”. Insomma, la faccenda non sembra affatto destinata ad esaurirsi.