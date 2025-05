Interisti di poca fede: escono sul 3 a 2 per il Barcellona e tentano inutilmente di rientrare dopo il pari (video)

La notte del Meazza

Nella notte magica e storica del Mea zza, che ha visto l’Inter battere per 4 a 3 il Barcellona in una delle più belle semifinali della storia della Champions League, spunta in queste ore il video di alcuni tifosi interisti di “poca fede”.

La disperazione dei tifosi interisti che cercano inutilmente di rientrare (video)

A pochi minuti dalla fine, con gli spagnoli in vantaggio per 3 a 2, autori di una formidabile rimonta dal 2 a 0 per i nerazzurri, alcuni tifosi nerazzurri hanno infatti lasciato anzitempo lo stadio. Una classica strategia per non rimanere nella calca del dopo partita, che garantisce agli spettatori più previdenti un deflusso più semplice e meno caotico. Ma, come avrebbe detto il mitico Boskov, nel calcio non è finita finché l’arbitro non fischia la fine.

Gli steward puniscono i tifosi di “poca fede”

Così, come hanno potuto scoprire a loro spese proprio le centinaia di appassionati nerazzurri che hanno lasciato l’impianto del Meazza anzitempo. Al boato dopo il pari di Acerbi, i tifosi interisti hanno cercato di rientrare sugli spalti, aspettandosi che non vi fossero problemi di sorta. Invece, come si vede da un filmato diventato virale, le norme di sicurezza ora vietano di tornare dopo che si è andati via, soprattutto alla fine di una partita con smalti gremiti in ogni ordine di posti.

Nel video si vedono i tifosi interisti implorare di poter passare i tornelli, ma niente da fare. Hanno dovuto seguire i tempi supplementari dall’esterno: uno smacco, ma anche una bella lezione. Chi si arrende prima del tempo paga il giusto scotto.