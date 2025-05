Incidenti sul lavoro, fumata bianca al tavolo sindacati-governo. Pure Landini si arrende: è andata bene

Palazzo Chigi

Il leader della Cgil: "Sarei uno sciocco se non ammettessi che oggi è successa una cosa diversa da quello che è avvenuto finora". Calderone: "Giornata assolutamente proficua"

La giornata di oggi è stata “assolutamente proficua. Credo che anche le dichiarazioni dei rappresentanti delle associazioni sindacali abbiano potuto dare testimonianza del clima collaborativo in cui si sono svolti i lavori e il confronto”. Così il ministro del Lavoro Marina Calderone, al termine della lunga riunione con i sindacati a Palazzo Chigi incentrata sul tema della sicurezza dei lavoratori alla presenza della premier Meloni. Che il bilancio del tavolo sia positivo è confermato dai commenti degli interlocutori del governo. Perfino il pasdran Maurizio Landini deve ammettere, forse per la prima volta, di aver trovato orecchie sensibili da parte dell’esecutivo. Una notizia nella notizia.

Tavolo governo-sindacati, Calderone: incontro proficuo

Il segretario della Cgil, presente al vertice insieme ai rappresentanti di Cisl, Uil, Ugl, Usb, Cida, Cisal, Confedir, Confintesa, Confsal, Ciu, Cse, si è mostrato soddisfatto. “Per la prima volta abbiamo trovato una disponibilità, almeno sulla carta”, ha dichiarato aggiungendo che è c’è l’impegno di avviare incontri nei prossimi giorni al ministero del Lavoro, “ma con la regia della Presidente del Consiglio e il coinvolgimento anche di altri ministeri”. Naturalmente il numero uno del sindacato antigovernativo per eccellenza non può applaudire soltanto.

Landini ammette: per la prima volta è andata bene

“Non esprimo giudizi di merito”, aggiunge Landini. “Ma per la prima volta, su tutta una serie di temi che abbiamo posto hanno formalmente dichiarato la disponibilità a confrontarsi ed entrare nel merito. Finora non era mai successo. Sarei uno sciocco se non ammettessi che oggi, sul piano del metodo del metodo, è successa una cosa diversa da quello che è avvenuto finora. Poi, che le risposte siano quelle che chiediamo noi è tutto da vedere”. Sul tema delle risorse ha fatto presente che il governo, per bocca del ministro Tommaso Foti, ha annunciato che sta lavorando su una revisione del Pnrr.

Bombardieri: hanno accolto le nostre richieste

Ancora più soddisfatto il segretario nazionale della Uil Pierpaolo Bombardieri al termine del tavolo alla presenza della premier che ha lasciato il tavolo intorno alle 14. E ha proposto di convocare un nuovo incontro a breve, al ministero del Lavoro, con le sigle sindacali e le associazioni datoriali. “Hanno accolto tutte le nostre proposte”, azzarda il segretario della Uil. “Si è parlato di 1,2 mld, chiariamo che 600 mln erano già stati utilizzati per bandi in corso e 600 milioni vengono rimessi probabilmente da utilizzare su investimenti delle aziende. L’Inail potrebbe utilizzare tranquillamente 1,5 mld dei propri residui per interventi sulla sicurezza. Ci hanno risposto di sì, intanto utilizziamo i 600 milioni, ma c’è una disponibilità del governo a ragionare su ulteriori risorse. Il clima è positivo”. Positivo il commento sul vertice del segretario dell’Ugl, Paolo Capone. “Accogliamo con favore la proposta del governo di stanziare 650 milioni di euro a sostegno della sicurezza nei luoghi di lavoro. Abbiamo proposto 10 piani nazionali mirati, a partire dalla formazione specifica nei settori ad alto rischio”.

Quattro ore di riunione alla presenza della premier

Al tavolo a Palazzo Chigi erano presenti per il governo il vicepremier Antonio Tajani, i ministri Calderone, Urso e Tommaso Foti, il sottosegretario all’Economia Lucia Albano e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Presente anche il presidente dell’Inail, Fabrizio D’Ascenzo. Per i sindacati, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb, Cida, Cisal, Confedir, Confintesa, Confsal, Ciu, Cse.