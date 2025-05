Il dramma di Sandro Giacobbe: “Lotto con il mio tumore alla prostata, ho paura di lasciare le persone che amo”

La rivelazione in tv

Sandro Giacobbe è stato ospite oggi, domenica 11 maggio, a Verissimo insieme alla moglie Marina Peroni. Il cantautore ha parlato della malattia alla prostata, che gli è stata diagnostica dieci anni fa, e delle sue condizioni di salute peggiorate negli ultimi mesi. Il cantante aveva raggiunto il successo nel 1974 con Signora mia, che partecipa al Festivalbar e diede il nome anche al suo primo album; il brano venne anche inserito nella colonna sonora del film di Lina Wertmüller Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agost.

Di grande successo anche “Gli occhi di tua madre”, brano composto da Daniele Pace, Oscar Avogadro e lo stesso Giacobbe, che lo presentò al Festival di Sanremo 1976 classificandosi al terzo posto.

Le condizioni di salute di Sandro Giacobbe

Sandro Giacobbe ha parlato degli ultimi dieci anni della sua vita in cui non ha mai smesso di lottare contro la malattia: “Alterno momenti di tranquillità a momenti più complicati, dovuti alle metastasi che circolavano sempre nel bacino dove mi avevano operato“. Me nell’ultimo periodo la situazione è diventata più grave: “Queste metastasi hanno aggredito le ossa del bacino e del femore e mi hanno obbligato a stare sulla mia Ferrari”, ha ironizzato Giacobbe indicando la carrozzina. “Viaggio sempre con lei e con la mia Teresa”, ha aggiunto indicando la parrucca.