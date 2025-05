“Il coraggio di cambiare: la sfida alle Caivano d’Italia”: FdI presenta il piano per la rinascita delle periferie

Un modello per la Nazione

Sabato a Caivano l'evento dei gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia per «riaffermare l’impegno a superare la criminalità organizzata e restituire dignità e prospettive di sviluppo ai territori più difficili». Intervengono, tra gli altri, i ministri Abodi, Nordio e Piantedosi

Proseguono le iniziative dei gruppi parlamentari di FdI alla Camera e al Senato. Dopo aver affrontato il tema dello sviluppo e del rilancio della montagna a la Thuile e quello della cultura a Firenze, si legge in una nota, stavolta ad essere al centro saranno le iniziative del governo Meloni contro il degrado delle periferie e l’impegno per la loro rinascita. “Il coraggio di cambiare. La sfida delle Caivano d’Italia: dal degrado alla rinascita” è il titolo dell’evento che si terrà sabato 24 maggio a Caivano nella Villa Falcone e Borsellino, Corso Umberto I, a partire dalle ore 16. «Significativa anche la scelta della data, il giorno dopo l’anniversario della strage di Capaci del 23 maggio 1992, proprio per riaffermare l’impegno di istituzioni, amministratori locali, esponenti della lotta alla mafia e cittadini, a superare la criminalità organizzata e restituire dignità e prospettive di sviluppo ai territori più difficili», viene sottolineato.

“Il coraggio di cambiare. La sfida delle Caivano d’Italia”: il programma completo

Alle 16 i saluti istituzionali di Antonio Iannone, sottosegretario di Stato al ministero delle infrastrutture e dei trasporti e coordinatore della Regione Campania, Michele Schiano di Visconti, deputato FdI e coordinatore della Provincia di Napoli e Alberico Gambino, europarlamentare FdI. Interverranno Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Lucio Malan, capogruppo FdI Senato della Repubblica, Elisabetta Gardini, vicecapogruppo FdI Camera dei deputati, Alberto Balboni, senatore FdI, presidente della commissione Affari costituzionali e responsabile dipartimento Legalità e sicurezza, Ciro Maschio, deputato FdI e presidente della Commissione Giustizia, Francesco Filini, deputato FdI e responsabile Dipartimento Programma e coordinatore dell’Ufficio Studi, Arianna Meloni, responsabile FdI Segreteria politica e adesioni. Modera il giornalista Mimmo Rubio.

Alle 17 il primo panel “Modello Caivano: un piano per il riscatto delle periferie”. Introdurrà Sara Kelany, deputata FdI e responsabile dipartimento Immigrazione e componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Interverranno Andrea Abodi, ministro dello Sport, Carlo Nordio, ministro della Giustizia, Maria Teresa Bellucci, sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche sociali, Wanda Ferro, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Isabella Rauti, sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa, Fabio Ciciliano, commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità. Modera Roberto Napoletano, direttore de Il Mattino.

Alle 18 il secondo panel “La mafia è adorazione del male: combatterla per liberare territori, sollevare l’economia, crescere generazioni sane”. Introdurrà Sergio Rastrelli, senatore FdI e componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Interverranno Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Giovanni Donzelli, deputato FdI, responsabile dipartimento organizzazione e vicepresidente del Copasir, Gianluca Guida, direttore del carcere minorile di Nisida, Ernesto Napolillo, direttore generale dei detenuti e del trattamento del DAP, Cristiana Rotunno, vicecapo Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Don Luigi Merola, presidente della Fondazione “A voce d’e creature”. Modera Felice Manti, caporedattore de Il Giornale.