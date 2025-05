“Habemus Trump”, il presidente americano s’incorona Pontefice: la sua foto in versione papale è già virale e infiamma i social

Il post del momento

A pochi giorni dall'inizio del conclave, il tycoon ha pubblicato sugli account della Casa Bianca e su Truth un suo ritratto in abito talare e con i paramenti sacri mentre impartisce la benedizione. Lo scatto, gettonatissimo in Rete, scatena ironie e speculazioni...

Tra strategie e complotti che agitano le acque d’Oltretevere a pochi giorni dall’inizio del Conclave, irrompe sulla scena mediatica Donald Trump, che ha pubblicato sui social della Casa Bianca e su Truth un suo ritratto, presumibilmente generato dall’intelligenza artificiale, in cui appare in abito talare, seduto con aria solenne in poltrona, con la mitra e la croce d’oro al collo, la mano sinistra appoggiata sulla gamba e l’indice destro alzato verso il cielo. Una foto eloquente e dal potenziale comunicativo che ha aperto un vibrante dibattito internetico che, di contro, non è accompagnata da alcun commento.

La foto di Trump in versione Papa sui social

Pochi giorni fa, il presidente americano aveva scherzato sull’elezione del prossimo Papa, “candidandosi” alla carica: «Mi piacerebbe essere Papa. Sarebbe la mia prima scelta», ha detto quando i giornalisti gli hanno chiesto quali fossero le sue preferenze per il successore di Francesco. Anzi, di più: «Penso che sarei un grande Papa. Nessuno lo farebbe meglio di me», aveva rilanciato il presidente dalla Casa Bianca durante la trasferta romana per i funerali del Santo Padre dove, peraltro, il presidente americano aveva già rotto con l’etichetta indossando un abito blu navy anziché il nero, come vuole la tradizione.

A Roma aveva detto che gli sarebbe piaciuto fare il Pontefice…

Non solo. Sempre in occasione dei funerali di Papa Francesco, Trump aveva anche affermato che avrebbe gradito che l’arcivescovo di New York, il cardinale Timothy Michael Dolan, uno dei prelati americani presenti al Conclave, potesse diventare il prossimo Pontefice. «Devo dire che c’è un cardinale di un posto chiamato New York che è molto bravo. Vedremo cosa succede», aveva anticipato. Gli Stati Uniti avranno dieci cardinali rappresentati al conclave e Dolan era presente anche a quello del 2013, dove fu eletto papa il cardinale argentino Jorge Bergoglio.

La foto di Trump in versione Papa: provocazione o…?

Col senno di poi, dunque, si potrebbero leggere in controluce in queste dichiarazioni i primi segnali anticipatori dell’exploit di oggi del fotomontaggio con Donald Trump in versione papale, in abito talare e con i paramenti sacri, con tanto di mitra e crocifisso dorato al collo mentre impartisce la benedizione… Un’immagine che campeggia sui social della Casa Bianca e postata anche su Truth che sta facendo discutere e sorridere sotto i baffi.

E col Conclave alle porte, il presidente Usa riesce comunque a far parlare di lui

L’immagine, che ha rapidamente fatto il giro del web, è diventata virale e ha suscitato reazioni contrastanti: dall’ironia al sarcasmo, passando per reprimende e speculazioni. Con un primo risultato già conseguito dal tycoon: grazie al tempismo della diffusione e alla forza comunicativa dell’immagine, a ridosso di un evento cruciale per la Chiesa Cattolica come il Conclave, Trump è riuscito a strappare la scena, almeno per lo spazio di un post, a porporati, strateghi e commentatori e a polarizzare l’attenzione dell’opinione pubblica. Ancora una volta. (Sotto la foto di Trump in versione Papa postata sull’account Truth da X)