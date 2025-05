Guadagna 5 milioni al giorno ospitando i migranti: chi è Graham King, il ‘benefattore’ finanziato dal governo inglese

Il business dei clandestini

Graham King, il 57enne considerato il “re degli hotel per migranti” in Gran Bretagna, è appena diventato miliardario dopo aver accumulato la sua fortuna ospitando migranti per conto del governo. Secondo le stime riportate dal Daily Mail, l’imprenditore inglese ora potrebbe vantare un patrimonio di ben 1,015 miliardi di sterline, dopo che un aumento del 35% nel suo business l’ha reso uno degli uomini più ricchi del Regno Unito. L’azienda di King, denominata “Clearsprings Ready Homes” viene sovvenzionata dal ministero dell’Interno per garantire alloggi a breve termine ai richiedenti asilo.

La fortuna dell’uomo è aumentata in maniera proporzionale dopo l’incremento del numero dei migranti giunti in Inghilterra nel corso degli ultimi anni. In effetti, nel 2024 sono stati 108.138 i rifugiati che hanno chiesto asilo politico, mentre nel 2023 erano 91.811. L’ultimo contratto dell’azienda di Graham King con il ministero dell’Interno inglese scadrà nel 2029 e si pensa che abbia un valore di 7,3 miliardi di dollari.

Chi è Graham King, l’uomo diventato miliardario grazie ai migranti

Graham King è cresciuto a Canvey Island nella contea dell’Essex a sud ovest dell’Inghilterra. Inizialmente l’uomo era proprietario di una discoteca e di un parco roulotte, ma con il passare del tempo ha deciso di investire nel business dell’accoglienza migratoria, una mossa che con il passare degli anni lo ha reso sempre più ricco. Se prima era un normale imprenditore, adesso la sua fortuna l’ha portato a comparire persino nella lista delle persone più ricche pubblicata dal Sunday times. Lo scorso novembre, l’edizione del Mail online ha rivelato come sir King abbia utilizzato i soldi guadagnati con l’accoglienza dei clandestini per diventare un pilota automobilistico amatoriale, portando con sé una giovane imprenditrice lettone di 18 anni in alcune vacanze romantiche.

Inoltre, il businessman inglese ha corteggiato la 39enne Lolita Lace con cene di lusso e gite a cavallo nei Caraibi, dopo la separazione dalla moglie 60enne Karin. La donna di 39 anni si è poi trasferita nella casa di King a Mayfair nel 2017.

I migranti si ribellano contro l’imprenditore inglese

Nel 2023 70 persone, inclusi i bambini, hanno dormito fuori per protesta, dopo aver testimoniato di essere state ospitate in stanze piccole e senza letti sufficienti in due hotel gestiti da Clearsprings a Londra. Inizialmente, l’azienda di Graham King non ha rilasciato dichiarazioni in merito, per poi citare una nota del ministero dell’Interno che affermava: «Nonostante il numero di persone in arrivo nel Regno Unito abbia raggiunto livelli record, continuiamo a fornire alloggi, al costo di 6 milioni di sterline al giorno, ai richiedenti asilo che altrimenti sarebbero indigenti, per adempiere al nostro obbligo legale». «Gli alloggi offerti ai richiedenti asilo dai fornitori, senza possibilità di scelta, sono di livello dignitoso – si legge ancora nella nota – e soddisfano tutti i requisiti legali e contrattuali».