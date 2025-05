Gasparri fa perdere le staffe alla Boldrini sul Trump “Papa”. “Questurina!”: “Come si permette?” (video)

“Non faccia la questurina, mica sono obbligato a rispondere alle sue domande!”. Maurizio Gasparri, in studio, ospite del programma di David Parenzo “L’aria che tira”, su La7, ha mandato in escandescenze Laura Boldrini nel corso di un dibattito sulla foto di Donald Trump vestito da Papa. “Negli anni ’80, in America, divenne presidente repubblicano un attore, che era stato governatore della California, Ronald Reagan. Fu un grande presidente: era contro i dazi e per il libero mercato, che ha piegato l’Unione sovietica… Era un attore, come Trump…”. “E, in conclusione?”, replica l’ex presidente della Camera. “Non sono a scuola, non faccia la questurina, mica lei mi deve fare l’interrogatorio. Sto parlando con Parenzo… Nessuno si ricorda più che Reagan ha fatto l’attore. Ora un presidente che si fa attore”. “Come si permette di definirmi questurina?”, si scatena la Boldrini. E il duello porsegue.

Il video della lite tra Gasparri e Boldrini