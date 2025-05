Fratoianni ha un attacco di bile per Rama in ginocchio da Meloni: “Solo teatro”. Imbarazzo da Parenzo (video)

"Rosicata" in diretta

La bile scorre a fiumi a sinistra. Vedere il presidente albanese, socialista, inginocchiarsi per omaggiare il premier Meloni a Tirana fa pronunciare una rosicata pazzesca a Nicola Fratoianni di Avs: “Che cosa penso del presidente dell’Albania che si inginocchia davanti a Meloni? Mi sembra la fotografia di uno scambio di interessi teatralmente rappresentato”. L’affermazione acida va in onda dai microfoni de La7 nel corso dell’Aria che Tira commentando le immagini provenienti da Tirana. Dove è in corso un summit della Comunità Politica Europea durante il quale il presidente del Consiglio ha avuto numerosi incontri a margine con i leader europei e internazionali presenti.

La domanda è naturale: cosa pensa un leader della sinistra di fronte ad un atteggiamento non ideologico di un presidente di sinistra che cerca intese sul controllo delle migrazioni e altri interessi strategici tra Italia e Albania? La risposta di Fratoianni è un’alzata di rabbia. Il senso dell’amicizia profonda tra i due popoli non lo tocca minimamente. E di conseguenza, l’amicizia sincera di Rama per il premeir Meloni è guardato con sufficienza e rabbia. “Non dimentichiamo – prosegue il leader di SI – il regalo che Rama ha fatto a Meloni sul cosiddetto progetto Albania: il governo della destra ha buttato via un miliardo di euro degli italiani per un progetto di propaganda. E e che in realtà si rivelerà completamente inutile”.

Non è così, il premier ha ribadito che il protocollo sta funzionando e funzionerà ancora meglio in futuro. Di qui il furore. “Non c’entra nulla il giudizio generale sulle politiche migratorie – cerca di argomentare Fratoianni- Qui siamo di fronte all’inutile, al ferocemente inutile. Perché hanno organizzato un gigantesco sistema di trasporto via mare, avanti e indietro, di migranti. Rama ha favorito questa campagna di propaganda. Meloni gli ha restituito il favore. Questo rapporto di amicizia segnato da questi gesti teatrali si spiega essenzialmente così”. Non c’è verso. Nn conosce umorismo, ironia, senso dell’amicizia. Fratoianni la deribrica a motivi di interessi reciproci. Forse sarà abituato così. La reazione biliosa contro un presidente della stessa “famiglia” politica dice tutto. L’ironia invece serve ed è apprezzata: “Lo fa solo per essere alto quanto me”, ha scherzato Meloni mentre Rama si alzava per salutarla. Viva la faccia.