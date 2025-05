Follie Pd: anche dire che Silvia Salis è “di bell’aspetto” diventa un insulto sessista

Perle quotidiane

Tajani parla delle elezioni a Genova e contesta alla sinistra un'operazione maquillage: «Non basta rifarsi il trucco con una persona di bell’aspetto». Il senatore dem Filippo Sensi ritiene di esprimere solidarietà alla candidata: «Questo sarebbe un moderato, questo sarebbe un ministro»

Avviso ai naviganti: non dite a o di qualcuno che è di «bell’aspetto», potrebbe essere preso come un insulto, qualcosa che indica una inclinazione smodata, certamente non adatta a chi ricopre ruoli istituzionali, e rispetto alla quale si sente la necessità di esprimere solidarietà alla “vittima”. Assurdo? No, se si indossano le lenti della sinistra. «”Non basta rifarsi il trucco con una persona di bell’aspetto”: questo sarebbe un moderato, questo sarebbe un ministro. Genova non merita questa roba qua. Corri Silvia Salis, corri. Solidarietà», ha scritto sui social il senatore del Pd Filippo Sensi, rilanciando un passaggio di una lunga intervista di Antonio Tajani al Secolo XIX sulle elezioni a Genova.

L’ultima follia Pd: dire che Silvia Salis è di bell’aspetto diventa un insulto

In realtà, la frase incriminata e con ogni probabilità letta come sessista più che della donna Silvia Salis, per altro – se si può ancora dire – innegabilmente di bell’aspetto, si riferiva a un’attitudine della sinistra a far finta che basti un’operazione di facciata per nascondere la sostanza delle cose. «La sinistra ha una visione passatista e antimoderna, non basta rifarsi il trucco con una persona di bell’aspetto», è la frase completa, nell’ambito di un ampio ragionamento sul fatto che per Genova «un ritorno al passato significherebbe mettere piombo sulle ali della città», dopo la stagione Bucci che le ha dato slancio. Non è chiaro se Sensi l’abbia voluta buttare in “ammuina” o se sia davvero convinto della gravità di quell’affermazione, ma ciò che appare evidente è che a sinistra devono essere davvero a corto di argomenti per cercare di alzarci sopra una polemica.

Tajani: «Su Genova ho sensazioni molto buone»

«Io ho sensazioni molto buone, penso anche a quello che accadeva in occasione delle regionali, quando tutti dicevano che avrebbe perso Bucci e avrebbe vinto Orlando ed è successo l’esatto contrario. Io penso che avverrà l’esatto contrario anche qua», ha detto ieri sera Tajani intervenendo a un appuntamento elettorale a sostegno del candidato a sindaco di centrodestra Pietro Piciocchi.