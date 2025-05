E due, Federica Pellegrini conferma alle Iene: “Sono di destra. Ma perché sconvolge tanto?”

Campionessa a tutto tondo

Non è la prima volta che confessa la sua fede politica. Ma ieri è stata ancora più esplicita. Federica Pellegrini, intervistata in esclusiva dalle Iene, si è confessata a tutto campo, con la franchezza che non le manca. Nella nuova puntata del programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, la campionessa di nuoto, palmares da brivido, ha mostrato un lato inedito della sua personalità. Tante le domande sul tappeto, a partire dalle polemiche con Jannik Sinner e il collega Thomas Ceccon.

Sul piano politico la straordinaria campionessa azzurra è tornata a manifestare la sua fede di destra. Una destra moderata, ha detto. Una confessione che, c’è da scommetterci, aprirà una valanga di polemiche e farà schiumare la sinistra generalmente coccolata dai vip. Lo scorso dicembre in una lunga intervista al Corriere della Sera aveva già confessato di essere di destra e di avere un papà paracadutista della Folgore. “L’ultimo lancio lo fece quando sono nata io”. Di Giorgia Meloni aveva detto di provare soprattutto una “forte solidarietà femminile”. Sono di destra, ribadisce a Le Iene, e non si spiega perché questo susciti polemiche. “Perché sconvolge così tanto? Non capisco. Sono sempre stata una persona di destra moderata”.

Del resto la Pellegrini non è mai stata un personaggio ‘per tutti’. Una caratteristica che lei stessa ammette e di cui parla apertamente. “Io ho sempre fatto un po’ i conti con questa nomea dell’antipatica”, ha detto a Le Iene. “Tu che mi seguirai per 48 ore vedrai sicuramente dei lati diversi. Non sono una persona che piace a tutti: sono stata sempre introversa e timida, ma anche decisa. Questi due lati vengono spesso chiamati in altro modo, soprattutto se ce l’ha una donna di successo, che deve essere stronza a prescindere”.

Il caso Sinner è stato gestito diversamente dagli altri

Sul caso Sinner ci tiene a precisare le sue considerazioni sul doping che hanno sollevato un polverone. “Ho dato l’intervista a Repubblica a inizio marzo ed è uscita un mese e mezzo dopo. Lo so che non si è mai dopato intenzionalmente”. Guarda caso, sottolinea, il colloquio con il quotidiano è stato pubblicato a una settimana dal ritorno in campo del numero uno del tennis mondiale. La campionessa ribadisce: “Il caso Sinner è stato gestito diversamente dagli altri perché è molto amato”. Anche sulla polemica col collega Ceccon nessun velo. “Non siamo mai stati super amici, ma ci siamo sempre rispettati. Non ci siamo capiti? Forse è lui che non ha capito. Io sono cresciuta con una forma di rispetto diversa per chi mi ha preceduto, ma ho capito che siamo tutti diversi”.

La mia erede? Forse Alessandra Mao, ma ha 14 anni

Poi un accenno a Sara Curtis, che ha recentemente superato il record italiano dei 100 metri stile libero della Divina. “Le ho fatto le congratulazioni. Lei la mia erede? Io facevo i 200, era un’altra gara. Forse la mia erede può essere Alessandra Mao, ma ha 14 anni e ha fatto ora il primo exploit. Ho rivisto la me di tanti anni fa”.