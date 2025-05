Duello tv tra Vannacci e Fratoianni: il generale vince per ko e fa impennare gli ascolti di Giletti (video)

Sul caso Gallarate

Il duello tv senza esclusione di colpi (verbali) tra il leader di Avs Nicola Fratoianni e l’europarlamentare leghista Roberto Vannacci ha premiato gli ascolti de ‘Lo Stato delle Cose’, la trasmissione condotta da Massimo Giletti su Raitre. Lo share ha sfiorato il millione di spettatori (per l’esattezza 926.000) pari al 5.8% di share.

Fratoianni attacca, Vannacci risponde colpo su colpo

Un confronto basato sulle polemiche per l’evento dell’ultradestra rinutia Gallarate, con il generale, oggi europarlamentare della Lega, che ha puntualmente replicato alle obiezioni di Fratoianni. «Voglio l’Europa delle nazioni che sono sovrane», ha detto il generale in replica al deputato Avs che ha accusato il leghista di non volere l’Europa. «La mia patria è l’Italia, sono pronto a morire per l’Italia ma non sono pronto a morire per Bruxelles e per gli interessi che non siano quelli italiani. L’esercito europeo che lei sogna non esiste, è uno slogan».

A Gallarate nessun disordine, i violenti stanno a sinistra

«Non mi risulta che lei sia un magistrato e non può giudicare la riunione di Gallarate. Se un gruppo di persone si vuole riunire pacificamente non esiste un argomento proibito, non esistono tematiche da cancellare. Torquemada è già morto, per fortuna. Quelli che sono i facinorosi, i violenti, sono i manifestanti che fanno capo alle vostre ideologie di sinistra che spaccano, che squassano, che rompono, che attaccano la polizia. La sinistra è violenta. A Gallarate non c’è stato nessun disordine. A Milano, contro i manifestanti che protestavano contro la riunione di Gallarate, è dovuta intervenire la polizia». Una serie di considerazioni che Fratoianni fatica a controbattere e a contenere, in un confronto tv finito, per usare una metafora sportiva, per ko tecnico.