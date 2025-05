Corrado Formigli più esilarante dei Simpson: abbocca alla finta profezia sul Papa e scatena i meme (video)

Roba da boomer

«La realtà è la mia passione», scrive Corrado Formigli sul suo profilo Instagram accompagnando lo slogan con professione: giornalista. Suona molto divertente detto da uno che ha appena divulgato una delle bufale più esilaranti degli ultimi giorni. Ha infatti abboccato alla finta profezia dei Simpson che avrebbero previsto l’elezione di Papa Leone XIV.

Lui ha scoperto.. CHEFFIGURADEMMERDA pic.twitter.com/SIYzkXC2f9 — Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) May 12, 2025

Il fact checking di Formigli sui Simpson non è pervenuto

Ancora più buffo che il giornalista che conduce ogni trasmissione con il tono di chi vuole insegnarti la vita, sia caduto in una bufala digitale per la quale non serviva David Puente di Open o Paolo Attivissimo o un altro degli esperti cacciatori di fake news, ma un ragazzino di undici anni. Il video ha fatto rapidamente il giro e fioccano inevitabilmente i meme e di commenti salaci.

«Non che ci fosse bisogno di conferme ma Formigli che non riesce a comprendere che il meme con Prevost Simpson è in realtà un meta-meme fatto con l’Ai che gioca sul luogo comune dei Simpson che ‘prevedono’ la realtà… fa capire che il livello di informazione di Piazza Pulita», commenta un utente su X.

«Ma non era lo stesso che aveva spacciato un gioco tipo Call of Duty per un raid russo? Questo vive all interno di un videogioco», scrive un altro utente. Mentre la domanda principale che in tanti si pongono è se gli autori dei Simpson nel loro visionario genio avevano previsto anche la figuraccia di Formigli.

«Le fonti giornalistiche degli eletti del popolo della sinistra sono eccezionali», infierisce un altro account. Ma come osserva invece un fedelissimo della trasmissione de La7: non sarà l’ultima figuraccia. Stay tuned…