Blitz contro la mafia nigeriana: 30 arresti a Sassari per tratta di esseri umani, droga e prostituzione

Rete internazionale

Trenta i provvedimenti di fermo disposti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, a carico di altrettanti soggetti di origine nigeriana indagati per associazione mafiosa

Maxi blitz dall’alba contro la mafia nigeriana: la Polizia di Stato di Sassari ha infatti eseguito 30 provvedimenti di fermo, disposti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, a carico di altrettanti soggetti di origine nigeriana indagati per associazione mafiosa. Gli arrestati appartengono al clan “Supreme vikings confraternity“.

I traffici della mafia nigeriana tra Europa, Nigeria e Italia

L’organizzazione, che agiva in stretto contatto con la Nigeria, operava prevalentemente nella città di Sassari, con diramazioni a Cagliari, Genova, Isernia, Caserta, Verona, Siena e Terni, e promanazioni estere individuate in Mauritania, Francia, Olanda e Germania. Secondo quanto appurato dagli investigatori, il gruppo, oltre a gestire i traffici di droga dall’estero e le piazze cittadine di spaccio, riciclava ingenti quantita’ di danaro occupandosi di gestire inoltre la tratta di esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione. I dettagli dell’operazione verranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terra’ presso la questura di Sassari alle ore 10.30.

Chi sono i Vikings e come sono strutturati

La mafia nigeriana rappresenta da tempo una vera e propria minaccia in molte città italiane, come conferma l’operazione condotta a Sassari. In particolare in Sardegna ha costituito una base operativa molto temibile.

Nata agli inizi degli anni ottanta, la mafia nigeriana ha goduto fin da subito della protezione dei gruppi dirigenti del paese africano: così ha potuto portare avanti i propri traffici in maniera praticamente indisturbata, contando inoltre sull’appoggio di un’ampia parte delle forze dell’ordine. Sono centinaia gli ex poliziotti passati al nemico.

I Vikings, che con i Black Ave si contendono il dominio all’interno della piovra nera, rappresentano un gruppo criminale transnazionale, nato in ambito universitario, che in parte si è convertito al mondo della criminalità. I Vikings fanno parte di un culto mafioso africano, che assume come proprie le ragioni di un culto crudele e integralista, che vieta la resa e impone – semmai – la morte. Una componente agguerrita della mafia nigeriana, quindi, che sul territorio italiano si muove con la stessa carica di violenza delle organizzazioni criminali nazionali, a partire da Cosa nostra.