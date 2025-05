A maggio uno sciopero al giorno, la dichiarazione di guerra dei sindacati dei trasporti: indetti 30 scioperi

Italia a piedi

A maggio si preannuncia una media spaventosa nel settore dei trasporti: uno sciopero al giorno, visto che sono 30 sui 31 giorni del mese. Gli italiani rischiano di rimanere, andando a consultare quanto riportato sul sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. «Il diritto allo sciopero è sacrosanto, ma fare nei trasporti quasi uno sciopero al giorno – denuncia il ministro dei Trasporti Matteo Salvini – non aiuta lavoratrici e lavoratori che utilizzano il trasporto pubblico. Mi auguro che il diritto allo sciopero venga esercitato nel rispetto di tutti».

Ad oggi sono infatti programmati circa trenta scioperi, di carattere sia nazionale sia territoriale, che coinvolgeranno le ferrovie, il trasporto pubblico locale (TPL), gli aeroporti e i servizi connessi.

Le proteste si concentrano principalmente sul rinnovo dei contratti di lavoro scaduti e sulle condizioni di impiego, con una mobilitazione che vede coinvolti numerosi sindacati di categoria.

A maggio uno sciopero al giorno: il calendario

La prima giornata calda sarà quella di martedì 6 maggio, dato che è stato indetto uno sciopero nazionale di 8 ore da parte del personale delle imprese ferroviarie, dei servizi ferroviari, dei gestori dell’infrastruttura ferroviaria e di varie aziende collegate. L’astensione dal lavoro è stata indetta da un fronte sindacale compatto: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti. Le rivendicazioni principali riguardano il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle attività ferroviarie e del contratto aziendale del Gruppo FS, entrambi scaduti il 31 dicembre 2023.

Mercoledì 7 maggio sono invece previsti disagi per il trasporto pubblico locale in Abruzzo e Lombardia. In Abruzzo, si fermerà per 4 ore il personale della società TUA, con lo sciopero proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa-Cisal. In Lombardia, l’agitazione interesserà i dipendenti di Autoguidovie operativi nelle province di Milano, Pavia, Cremona, Monza e Brianza, aderenti a USB Lavoro Privato.

Giovedì 8 maggio lo sciopero riguarda il personale che lavora nelle autostrade. La Filt-Cgil ha annunciato uno sciopero di 4 ore del personale della SITAF, società concessionaria dell’autostrada A32 Torino-Bardonecchia.

Trasporti: il calendario degli scioperi di maggio

Venerdì 9 maggio si prevede una giornata di forti disagi per chi viaggia in aereo. È infatti in programma uno sciopero nazionale di 4 ore del personale del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, proclamato da CUB Trasporti. Nello stesso giorno:

A Milano Linate, incroceranno le braccia i dipendenti di Swissport Italia.

La Filt ha indetto un fermo di 4 ore per i lavoratori delle aziende di handling associate ad Assohandlers, presenti nei principali scali italiani.

La Flai Trasporti e Servizi ha proclamato un’astensione di 4 ore per il personale di Aviation Services all’aeroporto di Venezia.

Anche il TPL sarà in difficoltà:

A Brescia, è previsto uno sciopero di 4 ore nel pomeriggio.

A Catania, il blocco durerà 24 ore, promosso da Orsa, Cobas e Cub.

Domenica 11 maggio: si fermeranno per 24 ore i macchinisti, capitreno e coordinatori mobilità della società EAV di Napoli, su iniziativa del sindacato Orsa.

Martedì 13 maggio: sciopero di 24 ore del personale di Bus Italia Sita Nord in Umbria, proclamato da USB Lavoro Privato.

Sabato 17 maggio: doppio sciopero nel settore ferroviario. Il personale di Trenitalia – Business Regionale Piemonte e Valle d’Aosta sarà fermo per 23 ore (Orsa). Sciopero anche a livello nazionale del trasporto merci su ferro, con l’adesione di CUB Trasporti e USB Lavoro Privato.

Domenica 18 maggio: stop di 24 ore del personale dell’AMT di Genova, proclamato da UGL.

Lunedì 19 maggio: nuova protesta di 24 ore dei lavoratori dell’ATM di Messina, con la partecipazione di Fit-Cisl, Faisa-Cisal e Orsa Trasporti.

Martedì 20 maggio: si fermano per 24 ore i lavoratori del trasporto merci su ferro di GTS Rail, e per 4 ore quelli del TPL in Molise, con la partecipazione di tutte le principali sigle sindacali.

Venerdì 23 maggio: 4 ore di sciopero per il personale della Control Room Trasporto Ferroviario di EAV Napoli (Faisa Confail).

Martedì 27 maggio: 23 ore di sciopero per i dipendenti di Trenord in Lombardia (Orsa).

Venerdì 30 maggio: 24 ore di astensione dal lavoro per il personale dell’ATAF di Foggia, proclamata da Faisa-Cisal.