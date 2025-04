Vent’anni fa il primo filmato su YouTube: così “Me at the zoo” ha dato il via a una rivoluzione (video)

L'anniversario

Il video fu caricato da Jawed Karim, uno dei fondatori di YouTube: «Siamo qui davanti agli elefanti, hanno una proboscide molto lunga. E questo è tutto quello che c'è da dire»

Sono passati ormai 20 anni dal video che ha cambiato la comunicazione globale: Me at the zoo, il primo filmato mai postato su YouTube. Dura 19 secondi, è stato girato allo Zoo di San Diego e caricato online il 24 aprile 2005 dall’allora giovanissimo Jawed Karim. Da allora la clip ha accumulato oltre 355 milioni di visualizzazioni e oltre 10 milioni di commenti.

I 20 anni di “Me at the zoo”, il primo video su YouTube

YouTube era stata fondata appena due mesi prima, il 14 febbraio 2005, da Chad Hurley, Steve Chen e lo stesso Jawed Karim, tutti ex dipendenti di PayPal. Il successo fu immediato: un mese dopo il lancio, la piattaforma già registrava 30mila utenti al giorno. In sei mesi sarebbero diventati due milioni.

La rivoluzione lanciata con 19 seconde e una banalità

Me at the zoo è un video estremamente semplice: Jawed Karim è ripreso dall’amico Yakov Lapitsky davanti al recinto degli elefanti dello zoo di San Diego. «Allora, eccoci davanti agli elefanti. La cosa bella di questi ragazzi è che loro hanno delle proboscidi veramente veramente lunghe. E questo è cool», dice Jawed, girandosi a guardare gli elefanti, per poi aggiungere, di nuovo a favore di telecamera: «E questo è tutto sommato tutto quello che c’è da dire».

I numeri di YouTube oggi

Da lì a oggi YouTube di strada ne ha fatta tantissima, diventando uno dei siti più visitati in assoluto. Google, che ha acquistato la piattaforma a ottobre 2006 per 1,65 miliardi di dollari, ha reso noto che le ore di video caricate al minuto sono più di 500 e che il contatore degli “shorts”, i filmati più brevi, fa segnare oltre 70 miliardi di visualizzazioni giornaliere complessive. Il bilancio totale è di un miliardo di ore visualizzate al giorno sui soli televisori.