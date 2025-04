Vannacci contro la commissaria Ue del kit per la guerra: “Prenda lo zaino e impari a scappare” (video)

Il video del generale

Ha fatto rapidamente il giro dei social l’intervento del generale Roberto Vannacci all’Europarlamento contro la commissaria belga Hadja Lahbib, protagonista del ridicolo video dello zaino salvavita in caso di guerra.

«C’è un tedesco – dice il generale eletto nella Lega nell’aula di Strasburgo – un francese, un belga e un italiano. Sembra una barzelletta, invece non la è. Von der Leyen, Macron, Lahbib e Draghi, coloro che ci hanno fatto sprofondare in una crisi acutissima, oggi ci dicono cosa dovremmo fare per uscirne. Oggi tirano fuori lo zainetto per la sopravvivenza. Lo zaino è pesante, cara Commissaria, si vede che non ne ha mai portato uno. L’unico allenamento utile ora piuttosto è imparare a correre, per scappare da ladri e stupratori, spesso clandestini, e per scampare al freddo, dato che l’energia a causa dei vostri errori costa sempre di più. Volete essere utili? – conclude Vannacci – Allenatevi per imparare a correre. Vi servirà per scappare».

“Dopo averci imposto auto elettrica, guerra a oltranza – ha detto l’eurodeputato del Carroccio – sanzioni che dovevano ‘spezzare le reni al Cremlino’ e invece hanno messo in ginocchio le famiglie europee, ora ci presentano l’ennesima trovata: la Strategia per l’Unione della Preparazione. Azioni, zainetti per emergenze, retorica della ‘resilienza‘ e preparazione militare diffusa. Vogliono cittadini pronti a vivere in emergenza permanente, mentre milioni di europei faticano a scaldarsi casa e fare la spesa”.

Vannacci: “Lo zaino pesa, Lahbib non ne ha mai portato uno”

“Una visione inquietante di un’Europa militarizzata, centralizzata e lontana dai popoli. Lo zaino pesa, si vede che il Commissario Lahbib – ha proseguito il generale Vannacci – non ne ha mai portato uno sulle spalle. Noi sì. E oggi siamo costretti ad allenarci: a correre per scappare da ladri e aggressori, troppo spesso immigrati clandestini che le politiche Ue hanno fatto tornare a infestare le strade d’Europa; ad abituarci al freddo, perche’ l’energia costa il doppio grazie alle loro sanzioni ideologiche; perfino a vivere in clandestinità, perché l’Europa greca, romana e cristiana che amiamo è ormai perseguitata ovunque. Si tengano le loro armi e i loro zaini. Se davvero vogliono fare qualcosa di buono per l’Europa, spariscano. E comincino ad allenarsi a correre. Potrebbe servire”, ha concluso.