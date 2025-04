Una nuova stella per il M5S: chi è Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana che ruba la scena a Conte (video)

A star is born

Glorie e guai della regina del trash social, che ha raggiunto la notorietà con la "hit" «Ma te vulisse fà na gara e ballo?» anche nota come «'O Bacin 'O Culet»

Sono passati ormai più di quattro mesi da quando, a novembre, con l’Assemblea “Nova” il M5S ha lanciato quello che doveva essere il suo nuovo corso. L’attesa non è stata vana: nel cielo pentastellato è finalmente comparsa la nuova, abbagliante luce richiamata dal titolo. Di più, è nata una nuova stella. Solo che magari non è esattamente quella cui puntavano Giuseppe Conte & co. Si tratta infatti della tiktoker Rita De Crescenzo, vera star del corteo contro la difesa europea, che avrebbe dovuto accreditare l’avvocato di Volturara Appula come leader in pectore del centrosinistra e che, invece, è diventato la ribalta da cui la regina napoletana dei social ha lanciato la sua imminente discesa in politica.

Chi è Rita De Crescenzo: la tiktoker che ha rubato la scena a Conte

Quarantacinque anni, napoletana, Rita De Crescenzo è una delle tiktoker più popolari d’Italia, capace di mobilitare migliaia di persone, come dimostrato in occasione dell’affaire Roccaraso, quando pochi giorni dopo la sua vacanza insieme alla famiglia, ben documentata con diversi video sui social, il paese dell’Abruzzo è stato preso d’assalto da migliaia di turisti provenienti da Napoli. Tanto da portare il sindaco Francesco di Donato a limitare l’accesso degli autobus turistici, che a un certo punto lei stessa si era messa a promuovere. Poi l’allarme è rientrato, ma è rimasta la “fama” che quella vicenda ha esteso anche ai non appassionati di social.

L’ascesa social grazie al litigio con un’altra donna diventato virale

Abiti dai colori sgargianti, trucco marcato e un forte accento napoletano, Rita De Crescenzo è diventata un personaggio molto noto sul web. A seguirla su TikTok, dove pubblica ogni giorno diversi video, sono oltre 1 milione 800mila persone. Tutto iniziò con la frase «Mitt ‘na fasc’ ‘n front e scinn in camp» («Metti una fascia in fronte e scendi in campo»), indirizzata a un’altra donna con cui aveva litigato sul social network: la scena divenne virale e De Crescenzo ne trasse ispirazione per una vera e propria hit, che al momento conta oltre 7 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Le “ospitate” nei locali e le pubblicità: così TikTok è diventato un lavoro

La sua è una fama che non si esaurisce sugli smartphone, ma che l’ha portata a diventare un personaggio richiestissimo per eventi privati nella zona di Napoli. Dalle feste di compleanno alle comunioni, De Crescenzo arriva con i suoi tormentoni come una rockstar, con tante persone che arrivano a commuoversi incontrandola dal vivo. Ma non solo: ci sono le serate nei locali, le pubblicità nei negozi… la tiktoker è richiestissima. E questo business, da quanto dichiarò lei stessa in un’intervista a Le iene, le farebbe guadagnare circa 3mila euro a settimana.

Il passato difficile e le controversie più recenti

Come ammesso da lei stessa più volte, il suo passato è controverso: ha raccontato di essere rimasta incinta a soli 12 anni di Ciro Contini, esponente di spicco della camorra. Poi un’indagine per spaccio, l’uso di droga e psicofarmaci e le polemiche web per un’ambulanza usata come taxi e un video in cui sbeffeggia le forze dell’ordine.

Fan e detrattori: il seguito d’ordinanza di ogni influencer

Sotto i contenuti social di Rita De Crescenzo i commenti si spaccano. C’è chi l’adora e le scrive «dove vai tu porti amore e sole», «tu sei tutto e chi parla male di te è invidioso» e chi la critica pesantemente. È certo però che sia un personaggio pubblico di forte peso, capace di scombussolare un’intera cittadina con una manciata di video e di mobilitare masse con un appello sui social.