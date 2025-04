Conte s’incorona leader della sinistra, Rita De Crescenzo lo insidia: “Pronta alla politica. C’hanna ‘rà il reddito di cittadinanza”

Piazza M5S

Al corteo contro la difesa europea, la tiktoker mette in ombra il leader pentastellato: la star della giornata è lei

Le bandiere della pace, gli striscioni filorussi, i colori della Palestina, i proclami contro Netanyahu. In piazza con Giuseppe Conte per dire no al Piano di difesa europeo si è presentato tutto l’armamentario “pacifinto” che ci si poteva aspettare. Il leader M5S si è mostrato molto compiaciuto. E, del resto, l’obiettivo è stato raggiunto: il lancio dell’Opa sulla sinistra. La piazza, più di qualsiasi altra cosa, è stata anti-Schlein. Con buona pace della segretaria, che ha mandato una delegazione di fedelissimi guidati da Francesco Boccia, il disegno dell’eterno amico-nemico è piuttosto chiaro: usare la leva del pacifismo per attestarsi alla guida dell’opposizione. O, almeno, della sua consistente parte disponibile a seguire quella sirena. Epperò, c’è chi gli fa concorrenza. Grande attenzione l’ha attirata la tiktoker Rita De Crescenzo che, come ampiamente annunciato, si è presentata al corteo. «Io in politica? Sto pensando di fare qualcosina. Prossimamente», ha risposto orgogliosa alla ressa di cronisti che l’hanno accolta come la vera star della giornata, senza svelare con chi intende impegnarsi.

Conte s’incorona leader della sinistra: «Stiamo piantando un pilastro per l’alternativa»

«È una piazza che abbiamo messo a disposizione di tutti e sono contento che le forze principali di opposizione siano tutte qui rappresentate», ha detto Conte, quando il corteo stava per partire. «Credo che oggi noi stiamo piantando un pilastro molto solido fermo per costruire un’alternativa di governo», ha aggiunto, sostenendo che «da questa piazza parte un messaggio forte e chiaro: non vogliamo un piano di riarmo che butti 800 miliardi e porti l’Europa in un’economia di guerra». «Vogliamo lavorare e continuare a costruire un percorso di pace e avere un’Europa che lavori e dia priorità alla sanità. Abbiamo bisogno di investire sul lavoro, abbiamo i salari più poveri d’Europa, bisogna investire in un futuro per i nostri giovani, nelle forze armate, ed è per questo che oggi ci ritroviamo a dire no a questa follia, per altro senza un briciolo di difesa comune europea».

Ma Rita De Crescenzo gli fa concorrenza e punta sul reddito di cittadinanza: «Ce l’hanna ‘ra»

In un altro punto della piazza, più o meno contemporaneamente, anche Rita De Crescenzo, accompagnata da tanto di bodyguard, declamava il suo programma, chiarendo che «sicuramente farò politica con l’aiuto di qualcuno che mi insegna, perché io, come ben sapete, non so niente. Devo studiare un po’». «Da sola o con la Boccia?», hanno chiesto i cronisti. «Con la Boccia sì, che mi farà tanto percorso (sic) per la mia strada, stiamo facendo belle cose insieme», ha risposto ancora De Crescenzo, che di fronte alle insistenze dei giornalisti ha detto che le piacerebbe fare il ministro del Turismo. Ma è stato quando è entrata nel “merito” delle proposte che la tiktoker ha chiarito una volta per tutte di aver trovato la piazza giusta per lei: «Il reddito di cittadinanza ce l’hanna ‘rà. Al posto di comprare le armi ci devono dare il reddito di cittadinanza». Conte è definitivamente avvertito: la leadership della sinistra è sul tavolo.