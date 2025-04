Terre rare, la visita del primo ministro ucraino negli Usa può decretare un sostegno di “alto livello”

La nuova partnership

L’accordo sulle famose “Terre rare” tra Usa e Ucraina potrebbe arrivare molto presto, dopo le prime trattative sfumate nel colloquio tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’americano Donald Trump. Il premier ucraino, Denys Shmyhal, sarà “in visita a Washington nella settimana del 21 aprile” per “incontrare il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent“, ed è annunciato che “i team negoziali riferiscano dei progressi entro il 26 aprile” con “l’obiettivo di completare i colloqui entro quella data e firmare un accordo prima possibile”. Queste le informazioni contenute nel testo pubblicato stamani dal governo di Kiev, e rilanciato dai media ucraini, a proposito del memorandum sottoscritto come impulso iniziale verso un possibile accordo sui minerali con gli Stati Uniti. Inoltre, Trump ha annunciato che la convenzione tra i due paesi potrebbe realizzarsi per il 24 aprile.

Terre rare, l’accordo tra Usa e Ucraina assicurerà “sostegno ad alto livello”

Il protocollo d’intesa tra Usa e Ucraina, ripubblicato da The Kyiv Independent, attesta che l’obiettivo dell’impegno estero di Shymyal è “assicurare sostegno di alto livello alla conclusione dei colloqui tecnici sui termini di un accordo per la creazione di un fondo di investimento per la ricostruzione” dell’Ucraina, all’interno di un accordo di partnership economica. Tuttavia, il testo non fornisce ulteriori informazioni sul fondo e tantomeno sulle risorse naturali. Secondo il documento, “gli americani desiderano investire insieme agli ucraini in un’Ucraina libera, sovrana e sicura“. Inoltre gli Stati Uniti e l’Ucraina desiderano “una pace duratura” al confine europeo e una “partnership duratura tra le loro popolazioni e i loro governi”. Fino a questo momento, Kiev ha sempre insistito per le garanzie di sicurezza concrete, dopo più di tre anni dal conflitto provocato dall’invasione russa dell’Ucraina su vasta scala.