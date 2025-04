“Qui non stai bene”. Spunta il labiale con le parole esatte di Trump che “scaccia” Macron dal vertice con Zelensky

Il video

“Non sei nel posto giusto qui, ho bisogno che tu mi faccia un favore... Non dovresti essere qui…“. Parole chiare, umilianti per Macron, quelle pronunciate da Donald Trump sabato scorso, nella Basilica di San Pietro, prima del vertice con Zelensky, a tu per tu. Ora è spuntata anche l’interprete del “labiale” del presidente Usa, che inchioda Macron alla sua figuraccia. Il video mostra Macron avvicinarsi ai due: stretta di mano calorosa a Zelensky, saluto tiepidissimo all’americano. Poi Trump dice qualcosa al francese che l’esperta lettrice labiale forense, l’inglese Nicola Hickling, ha “tradotto” così: “Vorrei che tu facessi così, ma non in questo modo… È una strategia molto interessante, hai delle rassicurazioni… Ma non sei nel posto giusto qui, fammi un favore, non dovresti essere qui…”.

Trump e la cacciata di Macron

Ma nel video che riprende l’intera scena si nota come ai due si sia avvicinato, a un certo punto, il presidente Macron, in concomitanza con l’arrivo di una terza sedia. Che scompare non appena Macron viene “respinto” da Trump, che dai gesti sembra dirgli di lasciare lui e Zelensky da soli, per aggiornarsi a dopo, con il premier britannico Starmer, che anche compare velocemente sullo sfondo.