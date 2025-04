Porro prende di petto Conte: “Lo scendiletto sarei io?”. Giuseppi imbarazzato si arrampica sugli specchi (video)

Scintille a Quarta Repubblica

Giuseppe Conte aveva risposto – anzi non risposto- in maniera sprezzante in “stile” Prodi (ma senza metterere le mani addosso) a una inviata di Nicola Porro per “Quarta repubblica”. Il leader del M5s con aria di sfida le aveva risposto: “Invitatemi da Porro e vengo a rispondere”. Non si aspettava che il conduttore l’avrebbe preso in parola, invitandolo alla trasmissione di lunedì 31 marzo. Anche perché c’era un nodo molto sgradevole da chiarire. Conte in aula aveva umiliato e dato dello “scendiletto” ai giornalisti che hanno intervistato la premier nelle loro trasmissioni. In un passaggio di un intervento parlamentare aveva in modo disgustoso dato al premier della vigliacca per il suo non presentarsi nelle aule parlamentari (???) , preferendo – parole testuali di Conte- parlare con “gli scendiletto”: ossia o giornalisti “ossequiosi” con il governo. “Sono forse io?” chiede Porro nell’incipit di “Quarta Repubblica“. (video).

Porro a Conte: “Scendiletto io?”

In tempi di accuse di “retequattrismo” l’interrogativo del conduttore era tutt’altro che banale. Sfida raccolta, Quarta Repubblica lo ha invitato e Conte non ha potuto sottrarsi. Il confronto è iniziato subito con le scintille dovute al termine che definire offensivo è dire poco usato in Parlamento dal leader grillino. Il termine “scendiletto” sembrava obiettivamente riferito al conduttore che, alla “Ripartenza di Milano”, aveva ospitato un intervento video di Giorgia Meloni. Porro entra subito nel tema: “Ce l’aveva con me?”. L’aria è divertente e divertita e il conduttore non è un rancoroso. Il che induce Conte a una grande scalata sugli specchi, l’imbarazzo c’è e si vede. Lui rimane imbarazzato. “Ma no, lei sa quanto rispetto la vostra categoria…”. E si arrampica su una difesa banale della libertà di stampa e della Costituzione. Dice che non ha querelato mai nessuno. Insomma, elude anche lui, un passo indietro sul termine francamente inaccettabile.

“Scendiletto”: Conte in imbarazzo da Porro

Quindi butta la palla in tribuna e dà la colpa alla Meloni, che – a suo avviso- dovrebbe fare più conferenze stampa. Ma questo è un suo parere. Quindi arriva una selva di domande che inchiodano il leader del M5S sul superbonus, sul riarmo europeo, sui fondi di coesione. Conte scansa le accuse sul superbonus in maniera imbarazzante. Risponde, va fuori tema, si infervora. Parla della manifestazione di sabato a Roma. “La paga il Comune?”, salta Porro con i piedi sul piatto. “No, si schermisce”. Poi chiude il cerchio Sallusti in collegamento: “Se lei ha tutte queste idee straordinarie perchè il suo partito ha perso i due terzi dei voti in pochi anni?”.