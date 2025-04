Milano, tunisino si scaglia con un cacciavite contro la ex compagna ferendola al volto: follia davanti la Conad di Corvetto

Aggressione choc davanti a un supermercato a Milano. Un tunisino ha aggredito l’ex convivente italiana, ferendola in modo grave al volto con un cacciavite e facendola finire in ospedale in gravi condizioni: il responsabile, 54 anni, è finito in manette con l’accusa di maltrattamenti e lesioni pluriaggravate. E’ accaduto nella mattinata di oggi, sabato 12 aprile, dinanzi al supermercato Conad di corso Lodi, all’altezza dell’incrocio con via Polesine.

Tunisino aggredisc la ex con un cacciavite in pieno volto

Una decina di fendenti sferrati con un cacciavite, anche poco sopra l’occhio sinistro. Il sangue, le urla e poi l’intervento della polizia locale. La vittima è una donna italiana di 43 anni, che è stata trasportata dai sanitari di Areu in gravi condizioni al Policlinico: è sempre rimasta cosciente durante le operazioni di soccorso- riporta il Giorno- . A ferirla è stato l’ex convivente tunisino, subito bloccato da una pattuglia della polizia locale: l’uomo è stato accompagnato all’ufficio arresti e fermi di via Custodi per valutare quali provvedimenti giudiziari adottare nei suoi confronti, d’intesa con il pm di turno.

Aggressione in pieno giorno alla Conad di Corvetto

Erano circa le ore 11 quando la donna è stata aggredita mentre si trovava in compagnia di un’amica. Il 54enne, che presumibilmente l’aveva pedinata, si è scagliato contro l’ex compagna brandendo un cacciavite: sono almeno una decina i fendenti diretti al corpo e al volto della vittima. Colpita all’altezza dell’occhio, la 43enne ha iiziato a sanguinare. Gli agenti intervenuti sono riousciti a disarmare e bloccare a terra il nordafricano, facendo scattare le manette ai suoi polsi, e quindi contattano immediatamente il 118 per richiedere l’urgente invio di un’ambulanza. La donna si trova in codice rosso al Policlinico di Milano, dove rimane tuttora ricoverata in gravi condizioni. Gli agenti della Polizia locale – riporta il Giornale- attendono di conoscere l’esito della visita alla vittima da parte del medico legale per valutare se esistano i presupposti per modificare il capo d’imputazione nei confronti del tunisino; contestandogi anche il reato di tentato omicidio.