Meloni accoglie Re Carlo a Villa Pamphili. E stasera il banchetto al Quirinale: il menù (video)

Giornata densa di incontri

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Villa Pamphilj Sua Maestà Carlo III, Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in occasione della sua visita di Stato in Italia. Il sovrano inglese è stato accolto dal picchetto d’onore: oltre alla premier, vestita di bianco, sono presenti anche il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani e il segretario di Stato agli Esteri del Regno Unito, David Lammy. Nel pomeriggio, Re Carlo si recherà alla Camera dei deputati insieme alla Regina consorte Camilla: alle 14.50, infatti, è prevista la cerimonia nell’Aula di Montecitorio, introdotta dai presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, quindi l’intervento di Re Carlo III. Questo il timing dei reali d’Inghilterra, che ha lasciato Villa Doria Pamphilj sulla Bentley State Limousine, l’auto ‘reale’ alimentata a carburante biologico. Il sovrano è giunto all’ex Mattatoio, dove ad attenderlo ci sono il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

La cerimonia ufficiale, durata un’ora nella cornice dei prati e degli alberi verdissimi del parco romano, ha preso il via con il picchetto d’onore a cavallo dei Lancieri di Montebello. Al fianco della premier anche i ministri degli Esteri dei due Paesi, Antonio Tajani e David Lammy. Stretta di mano e qualche risata, prima che il sovrano inglese – con la giacca scura decorata della spilla di Cavaliere di Gran Croce – si dirigesse alla scoperta del Giardino Segreto di Villa Pamphilj, sul terrazzamento dietro al Casino del Bel Respiro.

Re Carlo parlerà alle Camere

Dopo l’incontro con re Carlo III, la giornata istituzionale della premier Meloni avrà due altri appuntamenti. Intorno alle 12.15 il faccia a faccia con la Regina Rania di Giordania. Poi, in serata, il banchetto al Quirinale in occasione della visita di Stato dei reali inglesi. Intanto è da questa mattina che la bandiera del Regno Unito, nota come Union Jack, sventola dalla facciata Palazzo Montecitorio. Una scelta in vista della visita di re Carlo III al Parlamento, prevista per le 14.50 a Camere unite con gli onori di casa fatti dai presidenti della Camera, Lorenzo Fontana, e del Senato, Ignazio La Russa. Prima dell’intervento, durante il quale forse il sovrano parlerà anche in italiano, la coppia reale deporrà una corona di fiori sulla tomba del Milite Ignoto all’Altare della patria.

Il menù della cena al Quirinale

per celebrare il soggiorno italiano si terrà al Quirinale una cena di Stato. Sono quattro le portate previste: un antipasto a base di verdure coltivate negli orti della residenza presidenziale di Castelporziano, a seguire bottoncini di pasta con caponata di melanzane, spigola in crosta di sale con patate arrosto, carciofi e fiori di zucca prima di una torta gelato fiordilatte e lamponi. La chef del Quirinale Chiara Condoluci – riporta SkyTg24- sotto la guida dell’executive chef Fabrizio Boca, ha ideato “Un menu che rispetta, e rispecchia, l’italianità. Abbiamo cercato di portare in tavola i nostri prodotti dell’orto a km0, seguendo una rivisitazione di sapori tradizionali in chiave diversa, ma partendo sempre da materie prima semplici. Nel Quirinale, che è la casa degli italiani, è giusto rispettare le nostre tradizioni”.