Maxi blackout in Spagna: è caos totale in tutto il Paese. Bloccati anche Portogallo e sud della Francia

L'ipotesi dell'attacco hacker

Il governo di Madrid convoca d'urgenza una riunione di crisi. Bloccati treni, aerei, internet. Si fermano anche le centrali nucleari. Le cause sono ancora sconosciute

Un gravissimo blackout ha colpito tutta la Spagna, il Portogallo e parte della Francia poco dopo le 12.30. Le cause sono ancora sconosciute. Enormi i danni e i disservizi, specie in Spagna dove, oltre a essersi bloccate tutte le infrastrutture e le reti di comunicazione, anche le cinque centrali nucleari del Paese, che contano sette reattori in funzione, hanno smesso di produrre elettricità. Lo ha riferito El Pais, spiegando che per motivi di sicurezza è stata interrotta la produzione e la fornitura di energia elettrica alla rete. Secondo fonti del Consiglio di sicurezza nazionale, in ogni caso i sistemi interni di ogni centrale devono restare operativi e gli impianti stanno utilizzando gruppi elettrogeni per alimentarli.

Spagna in ginocchio per un maxi blackout

Il governo spagnolo, che ha convocato d’urgenza una riunione di crisi al centro di controllo della rete elettrica, ha avviato un’indagine coinvolgendo squadre tecniche di diversi ministeri per cercare di chiarire l’origine dell’interruzione, rispetto alle quali anche le principali aziende di fornitura elettrica non hanno fornito ai media alcuna spiegazione ufficiale. Si indaga tanto su eventuali problemi sistemici quanto si potenziali attacchi esterni.

Istituzioni e società elettriche al lavoro per scoprire le cause

Intanto, si lavora per il ripristino della fornitura. «Attivati piani di ripristino dell’approvvigionamento elettrico in collaborazione con le aziende del settore dopo il blackout totale che ha colpito il sistema peninsulare», ha fatto sapere la società elettrica nazionale, Red Eléctrica, sottolineando che si stanno analizzando le cause del problema. Sul caso indaga anche l’Instituto Nacional de Ciberseguridad, l’istituto nazionale per la cyber sicurezza. L’attacco hacker non è escluso.

Indaga anche il servizio per la cyber sicurezza

L’interruzione della corrente ha fermato le metropolitane di Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia, mandato in tilt i semafori. Bloccati anche il traffico ferroviario e aereo, così come le linee telefoniche e internet. Oltre al premier Sanchez, anche i sindaci delle principali città hanno convocato riunioni d’urgenza per la sicurezza.

Tajani a Valencia per il congresso del Ppe

A Valencia si trova anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, impegnato nel Congresso del Partito popolare europeo, al quale si attendevano i leader europei del Ppe, tra cui la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la presidente del Parlamento, Roberta Metsola, e diversi capi di governo popolari. Tajani, che nella mattinata ha incontrato un gruppo di imprenditori italiani all’Hotel The Westin dove sono entrati in funzione i generatori di emergenza per mantenere la corrente elettrica.

Gravemente colpiti anche il Portogallo e il sud della Francia

Situazione simile anche in Portogallo, dove il blackout ha interessato gran parte del Paese. In Francia, invece, secondo quanto riferito da Le Figaro, l’area interessata è quella meridionale, dove le reti sono fortemente interconnesse con quelle spagnole. Anche qui, però, l’interruzione di corrente è massiccia.