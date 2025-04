Mattarella a Latina: “Il futuro del lavoro è già iniziato. Segnali incoraggianti dall’occupazione”

In vista del primo maggio

Al miglioramento della situazione occupazionale si affianca la questione, da affrontare, della inadeguatezza dei salari. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella celebrando a Latina la Festa del Lavoro.

«Il futuro del lavoro è già cominciato – ha esordito il capo dello Stato in visita alla Bsp Pharmaceuticals – Non è un caso che l’OIL (Organizzazione internazionale del lavoro, ndr) abbia posto, al centro del suo impegno nella Giornata del 28 aprile, il tema della intelligenza artificiale e della digitalizzazione, per porre in guardia dai rischi per le condizioni di lavoro, che si accompagnano alle grandi opportunità offerte».

Il capo dello Stato in vista del primo maggio

In Italia, «si registrano, in questo periodo, segnali incoraggianti sui livelli di occupazione”, tuttavia “permangono aspetti di preoccupazione sui livelli salariali, come segnalano i dati statistici e anche l’ultimo Rapporto mondiale 2024-2025 dell’Organizzazione internazionale del lavoro”. Salari che, nel lungo periodo, tendono a restringersi in termini reali, il che contrasta con altre tendenze in crescita come quella della produttività». Eppure «le questioni salariali sono fondamentali per la riduzione delle disuguaglianze, per un equo godimento dei frutti offerti dall’innovazione, dal progresso».

Detto in sintesi: «Tante famiglie non reggono l’aumento del costo della vita. Salari insufficienti sono una grande questione per l’Italia». Basti, a riguardo, un solo esempio: i salari bassi «incidono anche sul preoccupante calo demografico, perché i giovani incontrano difficolta’ a progettare con solidità il proprio futuro. Resta, inoltre, alto il numero di giovani, con preparazione anche di alta qualificazione, spinti all’emigrazione». E a sopperire al calo demografico «non bastano le migrazioni dall’estero». Tanto più che gli stessi migranti subiscono un trattamento salariale inadeguato. Anche qui occorre intervenire, dice il Capo dello Stato.-

Non poteva non essere toccato anche uno degli argomenti più caldi delle ultime settimane che riguarda la politica internazionale, ossia i dazi: il capo dello Stato ha parlato di questo «nuovi rischi» che «possono ostacolare il diritto all’accesso alle cure, alla salute, per ogni popolo del mondo, specialmente i più poveri e fragili. Prospettive che, inoltre, producono effetti negativi sull’economia globale. Effetti che possono interpellare anche il nostro Paese».

Calandrini (FdI): “Un onore accogliere Mattarella a Latina”

«È stato un onore accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Latina, in visita alla Bsp Pharmaceuticals, un’eccellenza del nostro territorio nel settore farmaceutico. La presenza del capo dello Stato in questa giornata cosi’ significativa, dedicata alla Festa dei Lavoratori, rappresenta un riconoscimento per un’azienda che coniuga innovazione, qualita’ e rispetto per i lavoratori”.​ Lo afferma in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della quinta Commissione Bilancio.

«La Bsp Pharmaceuticals, fondata nel 2006 da Aldo Braca, ha trasformato un sito industriale dismesso in un centro di eccellenza mondiale nella produzione di farmaci oncologici innovativi, investendo circa 400 milioni di euro e creando oltre 1.000 posti di lavoro. Questo dimostra come, attraverso la sinergia tra pubblico e privato, sia possibile generare sviluppo e occupazione nel rispetto della dignita’ del lavoro.​ In questa giornata dedicata ai lavoratori, la visita del presidente Mattarella sottolinea l’importanza di valorizzare le realta’ produttive che mettono al centro le persone, la ricerca e la qualita’. E’ un messaggio di speranza e fiducia per tutto il nostro territorio», conclude