L’ultimo viaggio terreno di Francesco verso la basilica di Santa Maria Maggiore: Roma saluta il suo Papa e il mondo lo piange (video)

Funerali di Bergoglio

Campane a morto e applausi commossi: una folla oceanica, uomini e donne da ogni angolo del mondo, accompagna il Pontefice lungo un percorso di sei chilometri verso la sepoltura nel cuore della Capitale

I rintocchi solenni delle campane a morto di San Pietro hanno scandito l’inizio dell’ultimo viaggio terreno di Papa Francesco. Il feretro, sollevato dai sediari, ha attraversato la Basilica sotto gli occhi di una folla commossa, prima di varcare la Porta del Perugino, scelto per un congedo più intimo, lontano dalla maestosità della Piazza.

Un applauso intenso ha accompagnato il momento in cui la bara, ancora una volta, è stata riportata all’interno della Basilica, quasi a voler trattenere, anche solo per un istante ancora, la presenza di un Pontefice che aveva scelto l’umiltà come cifra del suo pontificato.

Il corteo verso Santa Maria Maggiore

Poi il corteo ha preso il via. La papamobile – quella stessa utilizzata da Francesco in un viaggio in Oriente e ora riadattata in carro funebre – ha lasciato la “soglia” di Casa Santa Marta, ultima dimora scelta dal Papa nei suoi dodici anni di pontificato, e si è avviata lungo i sei chilometri che separano San Pietro da Santa Maria Maggiore.

Roma si è stretta intorno al suo pastore. Ovazioni si sono levate dietro le transenne, le finestre aperte: tutti con le braccia protese e gli smartphone alzati, in un riflesso di modernità inestricabile dalla solennità del momento. La papamobile è transitata davanti al Colosseo, a via Merulana, accolta da un fiume di volti, di lacrime discrete, di mani giunte.

La folla, “Luce” e l’arrivo alla Basilica

Ad attendere il passaggio, anche la sagoma di “Luce”, la mascotte manga del Giubileo, portata dai ragazzi della comunità San Paolo di Lucca. «L’abbiamo vista al Lucca Comics – raccontano – e abbiamo deciso di riprodurla per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. Da tutta Lucca siamo arrivati in mille».

Quando il corteo ha raggiunto Santa Maria Maggiore, il sagrato era già gremito. Le guardie svizzere in alta uniforme, i poveri, i migranti, i carcerati con permessi speciali: gli ultimi della terra, che Francesco aveva sempre posto al centro, lo attendevano stringendo in mano rose bianche. All’arrivo del feretro, la folla ha rotto il silenzio con un grido che si è fatto coro: «Evviva il Papa, Evviva Francesco».

Sotto un cielo terso, fiori bianchi, gialli e rosa sono state lanciati per l’addio. Poi, la bara, sollevata di nuovo dai sediari è stata trasportata fino alla cappellina della Salus Populi Romani, dove quattro bambini hanno deposto sotto l’icona mariana rose bianche.

La tumulazione privata

Il rito della tumulazione si svolgerà lontano dalle telecamere, in un raccoglimento quasi monastico. Solo pochi testimoni saranno presenti: il cardinale Camerlengo Kevin Farrell, il coadiutore di Santa Maria Maggiore card. Rolandas Macrickas, il cardinale Pietro Parolin, mons. Edgar Pena Parra, il cardinale Baldo Reina e il maestro delle celebrazioni. Una scelta che restituisce al momento il suo carattere più vero, intimo, essenziale.

Il commiato della folla a Papa Francesco

Intanto, piazza San Pietro si svuota lentamente. Da via della Conciliazione a piazza Pia, migliaia di fedeli che avevano assistito alle esequie – trasmesse su numerosi maxischermi – si incamminano silenziosi verso casa, con negli occhi la memoria di un giorno che resterà inciso nella storia.

E proprio mentre il feretro rientrava in Basilica, sulle tribune alte sopra il colonnato di San Pietro è apparso, per pochi secondi, uno striscione: «Demasiado Humano», troppo umano. Un ultimo tributo a un Papa che aveva scelto di essere, prima di tutto, uomo fra gli uomini.