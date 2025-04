La Polizia compie 173 anni. Meloni: “Con il nuovo dl sicurezza rafforziamo le tutele per le donne e gli uomini in divisa”

La cerimonia ufficiale

A piazza del Popolo le celebrazioni solenni alla presenza della premier, dei presidenti di Camera e Senato e del ministro Piantedosi. La gratitudine del governo: "Esserci sempre è la vostra missione, il nostro dovere sostenervi sempre"

“Oggi celebriamo il 173º anniversario della fondazione della Polizia di Stato, una forza al servizio della Nazione e dei cittadini, presidio quotidiano di legalità e sicurezza”. Così su X la premier Giorgia Meloni prima di partecipare alle cerimonia solenne in Piazza del Popolo alla presenza dei presidenti di Camera e Senato, del ministro Matteo Piantedosi e del capo della Polizia-direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani. “Alle donne e agli uomini in divisa va la gratitudine del governo per il coraggio, la dedizione e lo spirito di sacrificio con cui proteggono le nostre comunità”.

Polizia, Meloni: la mia gratitudine alle donne e agli uomini in divisa

Proprio in questi giorni – ha ricordato Meloni – con l’approvazione del nuovo decreto Sicurezza, “abbiamo rafforzato strumenti e tutele per le Forze dell’Ordine. Un impegno concreto al fianco di chi lavora ogni giorno per difendere i cittadini. Grazie per il vostro esempio e per il vostro impegno. #EsserciSempre non è solo uno slogan, è la vostra missione. E il nostro dovere è sostenervi, sempre”. Nel corso della cerimonia Ignazio La Russa ha conferito la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Bandiera della Polizia di Stato per “gli appartenenti alla Pubblica Sicurezza con diversi gradi, ruoli e responsabilità che dal ’43 al ’45 si opposero al regime di occupazione ed alla legislazione razziale”. Alle ore 9, invece, presso la Scuola Superiore di Polizia il ministro Piantedosi ha deposto una corona d’alloro al Sacrario dei Caduti, alla presenza del Capo della Polizia.

Il messaggio di Mattarella al capo della Polizia di Stato

Nel suo messaggio inviato al prefetto Pisani, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ringraziato le donne e gli uomini della Polizia che “con professionalità ed equilibrio, umanità e competenza, vegliano sulla sicurezza della comunità nazionale, con generoso servizio ai cittadini, a presidio dei valori costituzionali, con sollecita azione per la coesione sociale”. Ricordando il lavoro quotidiano nella lotta alla criminalità, ha sottolineato il capo dello Stato, “la Polizia di Stato si confronta con sfide sempre più complesse e inedite”. Mentre è in pieno svolgimento l’anno giubilare della Chiesa cattolica – continua il messaggio – “esprimo un particolare apprezzamento per l’impegno profuso in occasione di questo evento straordinario. La missione a favore del bene comune è accompagnata da sacrifici e lutti. Alle famiglie dei caduti giungano i sentimenti della più intensa vicinanza. Un pensiero caloroso va ai poliziotti che, nell’adempimento del loro dovere, sono rimasti feriti. A tutti coloro che, indossando con onore la divisa della Polizia di Stato, servono la comunità nazionale e i valori della Repubblica, rivolgo – conclude Mattarella- i più sentiti auguri di buona Festa”.

La Russa: il deferente omaggio mio personale e del Senato

Tanti i messaggi del governo e delle istituzioni rivolti alla polizia in occasione del 173esimo anniversario della fondazione. A cominciare dalla seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, presente alla cerimonia in piazza del Popolo. “Desidero rivolgere la mia sincera gratitudine alle donne e agli uomini che ogni giorno operano con professionalità, coraggio e orgoglio per proteggere la sicurezza dei cittadini e della nostra Nazione. A coloro che hanno sacrificato la vita nel compiere il proprio dovere – scrive su X – giunga il più profondo e deferente omaggio mio personale e del Senato della Repubblica”. Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha espresso il suo ” sentito ringraziamento” a chi è impegnato a tutelare la sicurezza dei cittadini e dell’intero Paese. Il tema scelto per questa ricorrenza, ‘Esserci sempre’, ben esprime l’impegno della Polizia”.

Piantedosi: questo governo ha fatto 30mila nuova assunzioni

Nel corso del discorso pronunciato in occasione delle celebrazioni, il ministro Matteo Piantedosi ha ricordato “l’incisiva azione di contrasto all’immigrazione illegale, fenomeno che, mai come in questo momento, se non adeguatamente fronteggiato, può diventare fattore di instabilità. Ed è con questa consapevolezza che stiamo operando su piani concatenati, con il concorso di tutte le Forze di polizia”. E ancora ha sottolineato il cambio di passo del governo sui finanziamenti. “Con la consapevolezza che quelle per la sicurezza sono spese a salvaguardia dell’intero sistema Paese, dall’insediamento di questo governo, sono state oltre 30mila le assunzioni di personale delle Forze di Polizia: di queste 11.493 solo nella Polizia di Stato”. Il ministro dell’istruzione Valditara ha ricordato il Protocollo siglato tra il Mim e la Polizia di Stato che “testimonia una visione comune che mette al centro i giovani, la loro formazione e il loro futuro”.

Musumeci: un pensiero speciale a chi ha perso la vita

Sentimenti di gratitudine verso le forze dell’ordine da parte di ministri ed esponenti politici. Il ministro per la protezione civile, Nello Musumeci ha ricordato con ‘gratitudine’ il lavoro prezioso che svolgono le donne e gli uomini in divisa, “con un pensiero speciale per chi ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere”. “Auguri alle donne e agli uomini della Polizia di Stato. Sempre al fianco dei cittadini, con cuore, coraggio e dedizione. Grazie per esserci, ogni giorno”. Così sui social il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati. Un grazie alle divise per il prezioso impegno al servizio della nazione anche dal ministro per gli Affari europei Tommaso Foti.