La missione americana di Meloni è stata un successo: la premier promossa dal 54% degli italiani

Il day after

Non solo la politica, anche i leader più scettici, è costretta a riconoscere il risultato pieno della missione della premier Meloni alla Casa Bianca. Anche gli italiani, il giorno dopo l’atteso bilaterale, dimostrano di apprezzare l’operazione Oltreoceano e la rinnovata centralità del nostro paese nello scacchiere internazionale. L’eco della difficile partita giocata dalla presidente del Consiglio con Donald Trump si traduce in una promozione per la premier, testimoniata dai social. Tutti sembrano ben consapevoli del risultato del vertice allo Studio Ovale portare in dote all’Unione europea il primo tavolo Usa-Ue, che si terrà a Roma, dopo l’annuncio dei dazi americani che ha terremotato i mercati finanziari. La premier ha convinto il presidente Usa a venire a Roma per dialogare con Bruxelles. E sembra aver convinto anche i navigatori del web che reagiscono con entusiasmo.

Il 54% degli italiani apprezza il successo della premier dopo il vertice con Trump

Con un sentiment positivo del 54%, gli italiani nelle discussioni social promuovono Giorgia Meloni e i risultati ottenuti nel corso dell’incontro a Washington con il presidente Usa. Lo certificano i numeri di un instant sentiment realizzato in esclusiva per Adnkronos da Vis Factor, società leader a livello nazionale nella consulenza strategica per istituzioni e aziende, attraverso Human, la propria esclusiva piattaforma di web e social listening sviluppata con algoritmo a base semantica italiana.

Il 28% mostra entusiasmo per la rinnovata centralità italiana

Le principali emozioni legate alle discussioni sono entusiasmo 28%, preoccupazione 24%, gioia 18% e rabbia 11%. Mentre i temi più associati risultano essere relativi a dazi, energia, guerra e relazioni internazionali. In particolare, la maggioranza che esprime giudizi favorevoli si riferisce al prestigio internazionale dell’Italia, al ruolo centrale nella trattativa sui dazi e sulla fine della guerra in Ucraina, tema non irrilevante sul tavolo del bilaterale. Chi invece esprime giudizi negativi cita la preoccupazione per l’aumento delle spese militari e la sostanziale mancanza di risultati concreti in seguito all’incontro.