La Casa Bianca annuncia un discorso di Trump per il “Liberation day”: «Dazi con effetto immediato»

L'attesa

L'intervento atteso per le 22 ora americana. Nessun dettaglio su cosa dirà il presidente, ma la portavoce ha riferito che sarà una delle «giornate più importanti della storia americana moderna»

La Casa Bianca ha annunciato un discorso di Donald Trump per le 22 di domani, le 16 in Italia, in occasione dell’evento “Make America Wealthy Again”, che si terrà nel Rose Garden della residenza. La notizia è stata data senza aggiungere ulteriori dettagli sul contenuto delle dichiarazioni, ma la data e i successivi commenti della portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt non lasciano dubbi sul tema: i dazi. Il 2 aprile, ribattezzato da Trump “Liberation day”, è la data annunciata da tempo per la loro entrata in vigore.

L’attesa per l’annuncio di Trump sui dazi

Quella di domani sarà una delle «giornate più importanti della storia americana moderna», ha detto Leavitt, parlando ai giornalisti da una sala Brady Briefing particolarmente affollata alla vigilia del giorno della liberazione dell’economia americana, annunciato da Donald Trump. «Il nostro Paese è stato uno dei più focalizzati sull’economia nel mondo. Ma troppi Paesi stranieri hanno i loro mercati chiusi alle nostre esportazioni. Questo è fondamentalmente ingiusto», ha aggiunto Leavitt.

La Casa Bianca: «Sarà una delle giornate più importanti della storia americana moderna»

Facendo eco a quanto detto ieri da Trump nello Studio Ovale, la portavoce ha indicato i recenti investimenti stranieri negli Stati Uniti come prova che le tariffe stanno già avendo un impatto positivo. «I lavoratori e le imprese americane saranno messi al primo posto dal Presidente Trump, proprio come aveva promesso in campagna elettorale», ha detto, aggiungendo che il presidente «è sempre pronto a rispondere a una telefonata, sempre pronto a una buona negoziazione, ma è molto concentrato nel correggere gli errori del passato e nel dimostrare che i lavoratori americani hanno una possibilità equa».

La portavoce: «I dazi entreranno in vigore immediatamente dopo l’annuncio»

Leavitt, rispondendo alle domande dei cronisti, ha poi ammesso che le preoccupazioni dei consumatori Usa «certamente sono legittime e il presidente le prende molto sul serio e le affronta ogni singolo giorno», ma «l’annuncio di domani è per proteggere le generazioni future». La portavoce, anche durante il briefing con la stampa, non è entrata nel merito delle misure che saranno annunciate, ma ha spiegato che «entreranno in vigore immediatamente dopo l’annuncio». Alla domanda se la Casa Bianca metta in conto di cambiare strategia se il suo piano tariffario fallisse, Leavitt ha risposto che il piano «funzionerà». «Il presidente – ha aggiunto – ha un brillante team di consiglieri che studia questi problemi da decenni e siamo concentrati sul ripristino dell’età dell’oro dell’America e sul rendere l’America una superpotenza manifatturiera».

Von der Leyen: «Puntiamo a una soluzione negoziata, ma siamo pronti a proteggere i nostri interessi»

Nella giornata di oggi la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, aveva detto che «non è l’Europa che ha iniziato questo scontro. Non vogliamo necessariamente effettuare rappresaglie, ma abbiamo un piano forte per rispondere se necessario». «La nostra risposta immediata è unità e determinazione. Mi sono già messa in contatto con i nostri capi di Stato e di governo sui prossimi passi. E valuteremo attentamente gli annunci di domani per calibrare la nostra risposta. Il nostro obiettivo – ha poi chiarito von der Leyen – è una soluzione negoziata. Ma ovviamente, se necessario, proteggeremo i nostri interessi, la nostra gente e le nostre aziende».