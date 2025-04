In Spagna +47% di clandestini, in Italia -62%. FdI: “Trova la differenza con un governo di sinistra”

I dati Frontex

La differenza tra un governo di sinistra e uno di destra? La certifica Frontex, attraverso gli aggiornamenti relativi agli ultimi dati sugli ingressi dei migranti irregolari, altresì definiti clandestini, con una definizione “politicamente scorretta”. Tra il governo Meloni e quello di sinistra guidato dal primo ministro Sanchez la differenza balza clamorosamente agli occhi.

I dati di Frontex: la borsa degli ingressi clandestini, chi sale chi scende

Nel primo trimestre del 2025, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell’UE è diminuito del 33% rispetto allo stesso periodo del 2024. Lo rende noto l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera Frontex, precisando che sono stati registrati circa 31.200 casi nei primi tre mesi dell’anno. Tra le rotte principali, quella del Mediterraneo centrale, con approdo soprattutto in Italia, resta la più attiva, ma in calo del 62% rispetto al 2024. La rotta del Mediterraneo occidentale (Spagna) vede invece un aumento del 47%. La rotta dei Balcani occidentali è molto meno frequentata nel periodo preso in considerazione: -74% rispetto al primo trimestre 2024. Un -42% è infine registrato per la rotta dell’Africa occidentale (Isole Canarie). Le nazionalità prevalenti tra i migranti intercettati sono Siria, Guinea e Afghanistan. Frontex sottolinea che il calo riflette l’effetto di maggiore cooperazione con Paesi terzi, misure di controllo rafforzate e condizioni meteo sfavorevoli su alcune rotte.

Lisei: “Anche meno morti in mare grazie al governo Meloni”

“I dati divulgati da Frontex confermano i grandi risultati delle politiche del Governo Meloni di contrasto all’immigrazione clandestina. Il calo del 62% del primo trimestre sul 2024 conferma anche l’efficacia, non solo dissuasiva, del centro in Albania e contrasta tutte le speculazioni e narrazioni della sinistra italiana che vorrebbe una immigrazione clandestina incontrastata ed incontrollata, la stessa visione che, infatti, ha portato ad un incremento significativo dei flussi in Spagna determinati dalle politiche di Sanchez. A meno partenze corrispondono anche meno morti in mare ed anche questo è un risultato che va riconosciuto a questo Governo e sul quale Fratelli d’Italia ha fortemente lavorato”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Lisei.

I trafficanti di uomini in Spagna fanno affari d’oro coi clandestini

Il governo Sanchez è sotto pressione per la pessima gestione dell’immigrazione, con i clandestini che arrivano da tutte le frontiere. Un’organizzazione dedita al traffico di esseri umani, che faceva entrare migranti marocchini clandestini in Spagna e in altri Paesi dell’Unione Europea, è stata smantellata nei giorni scorsi nel sud della Spagna. Lo hanno annunciato oggi le autorità governative, secondo cui l’organizzazione contattava cittadini marocchini desiderosi di migrare in Spagna e li faceva volare fino in Romania. Una volta in Romania, i migranti viaggiavano via terra verso la Spagna, attraversando altri Paesi dell’Ue a bordo di camion o furgoni.

La Guardia Civil spagnola ha affermato in un comunicato che l’organizzazione ha effettuato oltre 50 viaggi clandestini verso la Spagna nel corso di due anni, trasportando gruppi da 20 a 50 migranti, i quali pagavano 3.000 euro a testa. Quattro persone sono state arrestate nella città di Cartagena, nella regione di Murcia, durante un blitz avvenuto nei giorni scorsi. Sono accusate di appartenenza a un’organizzazione criminale e traffico di esseri umani. Per eludere i controlli della polizia, i trafficanti utilizzavano veicoli navetta e facevano attraversare ai migranti i valichi di frontiera meno sorvegliati. L’operazione è stata condotta in coordinamento con Europol e l’agenzia europea per la guardia di frontiera e costiera, Frontex.