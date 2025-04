Francia nel caos, ancora assalti alle carceri: i violenti mettono una taglia sulle teste degli agenti (video)

La Francia piomba ancora una volta nel caos, dopo gli attacchi di alcuni miliziani armati agli istituti carcerari tra il 13 e il 15 aprile, adesso arrivano anche gli attacchi mirati alle case dei direttori penitenziari e degli agenti. La pagina social Popular front ha pubblicato su X un video che ritrae i militanti del Ddpf (nucleo armato antiprigione) mentre attaccano la casa di un presunto agente carcerario a Lione. Nel video si vede un uomo armato di fucile che spara sulle mura di una casa e una parte esterna dell’edificio che va a fuoco. Nel girato si leggono anche le taglie che i miliziani anti-prigione hanno posto sugli agenti che lavorano nelle carceri francesi e sulle loro abitazioni: dei veri e propri atti intimidatori nei confronti delle forze di sicurezza francesi

🇫🇷 #France: The DDPF (an anti-prison militant network) has carried out an attack on the alleged home of a prison officer in Lyon. The group is offering bounties in exchange for the addresses and info of other prison staff. pic.twitter.com/fJP2X8NdDV

— POPULAR FRONT (@PopularFront_) April 22, 2025