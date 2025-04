Delmastro: «Per la Penitenziaria 10.250 nuovi allievi agenti. Orgogliosi di questo sforzo titanico per le assunzioni»

Carceri

Il sottosegretario alla Giustizia in visita al penitenziario di Sollicciano, insieme ai deputati Giovanni Donzelli e Francesco Michelotti

«Sono molto orgoglioso di aver parlato con le organizzazioni sindacali del titanico sforzo per le assunzioni, ossia 10250 allievi agenti finanziati, in due anni e 6 mesi. Se avessero fatto altrettanto i sottosegretari che mi hanno preceduto oggi il sovraffollamento sarebbe di Polizia penitenziaria, non di detenuti». Lo ha detto Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia e responsabile Dipartimento Giustizia di Fratelli d’Italia, al termine di una visita da lui svolta oggi al carcere di Sollicciano a Firenze accompagnato da Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione Fratelli d’Italia e vicepresidente del Copasir, e da Francesco Michelotti, vice coordinatore toscano di Fratelli d’Italia e membro delle commissioni Antimafia e Affari costituzionali della Camera.

Parlando di quanto fatto per la Polizia penitenziaria, Delmastro ha sottolineato i miglioramenti dell’equipaggiamento «tipo i 20.000 guanti antitaglio distribuiti e altri 20.000 in distribuzione, gli 8.500 caschi antisommossa e 8.500 scudi», soffermandosi in particolare sull’istituzione «del gruppo di pronto intervento operativo in tutti gli istituti d’Italia che interviene entro un’ora in qualsiasi situazione di criticità con personale specificatamente addestrato, tra cui il negoziatore».