Almaviva porta l’innovazione digitale a Expo 2025 Osaka: cosa prevede la partnership con Padiglione Italia

Il gruppo offre ai visitatori un'esperienza immersiva e avvolgente. Il ceo Marco Tripi: «Contribuiamo a rappresentare il valore dell'ingegno italiano nel digitale che sta disegnando il nostro domani»

Un’esperienza «immersiva e avvolgente» all’insegna della più avanzata innovazione digitale. È quella offerta da Almaviva, gruppo tech italiano, partner di Padiglione Italia, ai visitatori di Expo 2025 Osaka. «Siamo orgogliosi di essere partner di Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka, prestigiosa vetrina internazionale per l’eccellenza e la competitività del Made in Italy», ha commentato Marco Tripi, Ceo del Gruppo Almaviva. «Questa collaborazione – ha aggiunto – rappresenta per Almaviva un’opportunità strategica per condividere la nostra visione del futuro e il nostro impegno a livello globale per un’innovazione digitale che abbia impatto positivo sulle nostre vite. Attraverso competenze, tecnologia e creatività, contribuiamo a rappresentare il valore dell’ingegno italiano nel digitale che sta disegnando il nostro

domani».

È stato poi l’ambasciatore Mario Vattani, Commissario generale dell’Italia a Expo 2025 Osaka, a sottolineare che «il Padiglione Italia punta su tecnologia e innovazione quali vettori dell’immagine che vogliamo dare dell’Italia nel mondo». «Digitale e metaverso – ha detto ancora l’ambasciatore – sono strumenti attuali che, in sinergia con la manifestazione globale dell’Expo, possono contribuire ad ampliare le potenzialità economiche per le nostre aziende».

In qualità di partner ufficiale, Almaviva cura ogni aspetto della presenza digitale del Padiglione, dalla progettazione e lo sviluppo del sito web ufficiale e di un’app dedicata, che permettono di esplorare eventi, ricevere aggiornamenti in tempo reale e prenotare attività in pochi clic, a un’infrastruttura tecnologica con servizi di hosting e gestione dei sistemi. Grazie alla piattaforma Giotto Suite, cuore dell’ecosistema digitale di Almaviva, il Padiglione Italia è esteso nel metaverso, creando un ambiente virtuale immersivo con eventi digitali interattivi, visori VR e tecnologie all’avanguardia.

Almaviva, inoltre, ha sviluppato l’identità visiva del Padiglione: design distintivo, logo e visual identity, fino a tutti i materiali di comunicazione. In perfetta sintonia con il tema dell’Esposizione Universale, “Progettare la società futura per le nostre vite”, e con la visione del Padiglione Italia, “L’arte rigenera la vita”, Almaviva porta la tecnologia al servizio del benessere collettivo attraverso soluzioni che testimoniano l’impegno concreto dell’innovazione italiana come motore di progresso, con impatto tangibile e duraturo sulla società. La presenza in Giappone, a un evento globale come Expo, conferma il ruolo di Almaviva nel plasmare il futuro digitale, attraverso soluzioni che combinano intelligenza artificiale, sostenibilità e trasformazione dei servizi.