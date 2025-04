Al via il rito di translazione della bara con la salma di Papa Francesco. Dalle 11 l’omaggio dei fedeli (video)

La diretta

È iniziato il rito della traslazione della salma di Papa Francesco. La cerimonia ha preso il via nella Cappella di Casa Santa Marta con la preghiera del Camerlengo, il cardinale Kevin Farrell. Ora la salma procederà verso Piazza San Pietro e quindi nella basilica. Dalle 11 i fedeli potranno rendergli omaggio.

Il trasporto della salma da San Pietro a Santa Maria Maggiore la fase più critica

Per i prossimi quattro giorni Roma sarà al centro della cristianità, teatro di un evento di risonanza mondiale che ovviamente dovremo gestire in assoluta sicurezza”. Lo spiega a Repubblica il prefetto di Roma Lamberto Giannini, impegnato nel coordinamento dell’accoglienza delle centinaia di migliaia di persone che arriveranno nella Capitale per le esequie del Papa. Sotto il profilo della partecipazione e della sicurezza ci sarà da gestire anche il corteo che porterà la salma del Papa da San Pietro a Santa Maria Maggiore per la sepoltura. “Sì, è un evento che ha precedenti solo molto antichi. Vista la grande partecipazione che ci aspettiamo, abbiamo deciso di rendere pubblico il percorso – prosegue -. Non abbiamo ancora stabilito quale sarà, ma lo comunicheremo in modo che i cittadini possano salutarlo anche in questo ultimo viaggio”.

Attese a piazza San Pietro 200mila persone

In piazza San Pietro potrebbero arrivare 200mila persone. “È ancora presto per fare delle stime realistiche. Solo ieri a San Pietro sono passate 50mila persone, 100mila nell’area adiacente. E oggi, con la traslazione della salma del Santo Padre ci aspettiamo numeri ben più alti – spiega -. Ma sabato per il funerale abbiamo previsto maxischermi a piazza Pia, piazza del Risorgimento e via della Conciliazione. Se nei prossimi giorni avremo contezza di una partecipazione più consistente ne appronteremo degli altri”. Il dispositivo di accoglienza per le migliaia di persone che arriveranno da fuori sarà “simile a quello per le partite di calcio, con controlli nelle zone punto di raccolta per i pullman, nelle stazioni dove ci saranno particolari servizi e dove sarà molto importante fornire un’informazione corretta”, conclude.