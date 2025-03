Trump sente Zelensky: “Siamo sulla buona strada”. Da Mosca: incontro tra Putin e il presidente Usa in Arabia Saudita

È durata circa un’ora la telefonata odierna tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello ucraino. «Ho appena terminato un’ottima telefonata con il presidente Zelensky». Lo ha dichiarato il presidente Usa attraverso la piattaforma Truth, a proposito del colloquio telefonico avuto con l’omologo ucraino.

«La maggior parte della conversazione ha trattato la telefonata di ieri con il presidente Putin, per allineare Russia e Ucraina nelle rispettive richieste», ha precisato il presidente degli Stati Uniti. Trump ha infine commentato l’andamento della telefonata con Zelensky osservando che «siamo sulla buona strada». «Chiederò al segretario di Stato, Marco Rubio, e al consigliere per la sicurezza nazionale Michel Waltz di fornire un resoconto dettagliato dei punti discussi», ha concluso Trump.

Che cosa ha detto Trump a Zelensky

Sulla base delle notizie diffuse sinora Trump e Putin, ricostruisce la Bbc, sono d’accordo su una pausa di 30 giorni negli attacchi alle infrastrutture energetiche da ogni lato del fronte. La Russia ha detto di aver accettato la proposta e che l’ordine è stato passato “immediatamente” ai militari. I mediatori continueranno a confrontarsi nel quadro dell’impegno per porre fine al conflitto in Ucraina esploso con l’invasione russa su vasta scala avviata il 24 febbraio di tre anni fa. “Questi negoziati inizieranno immediatamente in Medio Oriente”, hanno fatto sapere ieri dalla Casa Bianca. Poi per domenica è stato annunciato un nuovo incontro in Arabia Saudita tra delegazioni di Stati Uniti e Russia. Si tratta inoltre di mediare per una potenziale forma di cessate il fuoco in mare.

Faccia a faccia in Arabia Saudita: lo scenario di Mosca

«Non si può escludere che l’incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump avvenga in Arabia Saudita, ma non ci sono ancora dettagli specifici sulla sede del vertice in presenza». Lo ha detto all’agenzia di stampa Tass il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, dopo che l’inviato del presidente americano, Steve Witkoff, parlando a Bloomberg del possibile faccia a faccia tra i due leader ha detto: «Scommetto che potrebbe esserci». «Questa opzione non può essere esclusa. Ma non ci sono ancora dettagli specifici su questo tema», ha detto Peskov, rispondendo a una domanda se Trump e Putin avessero discusso di un possibile summit e se l’Arabia Saudita fosse un’opzione, come annunciato da Witkoff.

Costa: L’Ue continua a sostenere l’Ucraina dal primo minuto

Bruxelles resta osservatore interessato della questione. “Io spero che la telefonata di ieri porti a una pace giusta e duratura in Ucraina. Nessuno più dell’Ucraina vuole la pace, e noi sosteniamo l’Ucraina. Abbiamo sostenuto l’Ucraina sin dal primo giorno, e continueremo a sostenerla ora, nei negoziati futuri, e specialmente in tempo di pace quando l’Ucraina sara’ uno Stato membro dell’Unione europea”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, in conferenza stampa. “Ho una telefonata ora con il presidente Zelensky, e faro’ un resoconto al consiglio domani, ma continuiamo a sostenere l’Ucraina, come abbiamo fatto sin dal primo giorno”, ha aggiunto. “Ho esattamente la stessa posizione”, ha commentato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.