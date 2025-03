Tragedia in mare, studentessa 17enne in gita scolastica con la classe ha un malore in nave, si accascia e muore

La tragedia in pochi istanti, al largo di Napoli poco dopo la partenza, mentre il traghetto era a largo di Massa Lubrense e Capri, a circa 40 miglia dalla costa, in acque internazionali: una studentessa di 17 anni di Grosseto ha accusato un malore a bordo della nave che la stava portando in gita a Palermo ed è morta sotto gli occhi dei suoi compagni di classe. Da quanto si apprende, la ragazza si è sentita male mentre si trovava sulla nave: si sarebbe accasciata a terra una volta rientrata nella cabina. Sono stati i ragazzi che con lei condividevano la cabina a dare l’allarme, durante il viaggio verso la Sicilia.

Tragedia in mare: studentessa 17enne muore durante il viaggio della gita scolastica

A quel punto i soccorsi hanno raggiunto il traghetto al largo della costa di Napoli: secondo quanto riportano i siti del Tgcom24 e del Corriere della sera tra gli altri, allora, sono intervenuti una motovedetta della Guardia costiera e un medico del 118. Ma nonostante i tentativi di salvare la giovane, per la 17enne non c’è stato niente da fare e la studentessa, che era partita per una gita di classe organizzata dal suo istituto superiore, il Polo Tecnologico Manetti Porciatti, è morta poco dopo. Secondo quanto si apprende, la macchina dei soccorsi si era messa subito in moto ma, nonostante i tentativi di rianimazione, per la 17enne non c’è stato scampo. Trasportata a bordo di una motovedetta, la 17enne è deceduta poco prima dell’arrivo nel porto di Sorrento.

Un malore fatale, i soccorsi intervengono ma invano

A bordo, insieme ai soccorritori, sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia. La salma adesso è a disposizione della Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituti Giuliana Moccia), che ha aperto al momento un fascicolo contro ignoti. Sul corpo della studentessa – trasferito presso l’obitorio di Nocera Inferiore (Salerno) – sarà disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso e il reato che sarà ipotizzato presumibilmente è quello di omicidio colposo.

Il viaggio d’istruzione naturalmente è stato annullato e i ragazzi sono in attesa di tornare a casa. Nel frattempo, dall’istituto di Grosseto che la ragazza frequentava fanno sapere di essere «colpiti dalla tragedia. In gita c’erano due classi, impegnate nel tour della legalità». Gli insegnanti hanno avvertito i genitori della alunna che «sono andati immediatamente a Napoli».