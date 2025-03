Trading on line, allarme degli influencer: “Dietro ai guadagni facili c’è il rischio di perdere tutto”

Occhio ai "guru"

Il trading è un’attività finanziaria sempre più citata, ma non sempre ben compresa. In termini semplici, consiste nell’acquisto e nella vendita di strumenti finanziari con l’obiettivo di ottenere un profitto dalla variazione dei loro prezzi. Lo spiega Davide Marelli, influencer finanziario e fondatore di Pillole di economia, all’Adnkronos: ”Si può fare trading su azioni, criptovalute e molte altre asset class”.

Nel tempo, le tendenze del trading hanno subito diverse evoluzioni. ”C’è stato un periodo in cui il focus era sulle azioni, poi è arrivato il boom delle materie prime e del Forex, e più recentemente quello delle criptovalute”, osserva Marelli.

Trading: occhio al miraggio dei guadagni facili

Proprio il settore delle criptovalute, però, nasconde molte insidie. ”Troppi vedono in questo mercato un’opportunità per mettere in atto vere e proprie truffe”, avverte Marelli. ”Si promettono rendimenti straordinari che, in realtà, non possono mai essere garantiti”. Il rischio è che gli investitori, attratti da guadagni facili, finiscano per perdere ingenti somme di denaro. A quel punto, anziché fermarsi, molti continuano a investire nel tentativo di recuperare le perdite, entrando in un circolo vizioso. ”È un meccanismo simile a quello del gioco d’azzardo”, spiega Marelli. ”Più si perde, più si cerca di rifarsi, aggravando ulteriormente la situazione”. Questo effetto valanga spinge molte persone ad allontanarsi completamente dal mondo finanziario, percependolo come una truffa. ”In realtà, il problema non è il trading in sé, ma l’approccio con cui ci si avvicina a questo settore”, sottolinea l’esperto.

Più duro il commento dell’influencer finanziaria Aminata Gabriella Fall, in arte Pecuniami: “È una perfetta operazione di marketing. Questi “guru del trading” fanno arricchire soprattutto le piattaforme dove raccolgono gli ordini. E ora, chi ti vende il corso per fare trading è parte dello stesso meccanismo”, dice. La verità, spiega, “è che anche i grandi investitori consigliano di comprare e rimanere fermi, osservando cosa succede”.

Se guardi in fondo a qualsiasi piattaforma di trading, sottolinea, “troverai una scritta piccolissima che ti avverte: “In questo momento, l’80% delle persone su questa piattaforma sta perdendo’“, dice l’esperta. “Quello, fondamentalmente, è il rischio. Alla fine, il trading non è poi tanto diverso da una scommessa. Da quello che si studiava all’università, è un gioco d’azzardo mascherato. A quel punto, tanto vale andarsi a comprare un Gratta e Vinci”.