Torino, marocchino scaraventa a terra e deruba una pensionata: inchiodato dalle telecamere

Furto ai danni di un'anziana

Un 22ennne di origine marocchina è stato arrestato dalla Polizia dopo aver rapinato e scaraventato a terra una pensionata in via Tirreno a Torino, sottraendole la borsa con tutti i suoi averi. Le indagini del commissariato San Secondo, coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino, hanno permesso agli agenti di individuare il rapinatore che nelle ore successive al furto aveva già iniziato a spendere i soldi della donna, effettuando prelievi per 2000 euro e un pagamento nel bar di una sala scommesse. È stato proprio uno dei pagamenti effettuati dal ragazzo con il bancomat su una slot machine ad allertare gli agenti, che l’hanno poi rintracciato e portato in carcere. Adesso il giovane è accusato di rapina aggravata e uso indebito di carte di pagamento.

L’arresto del 22enne marocchino

Gli investigatori si sono recati all’ingresso del centro dopo aver sospettato che il ladro fosse un cliente abituale, riuscendo a fermarlo dopo averlo riconosciuto nelle immagini riprese dalla telecamera in via Tirreno. Secondo il Corriere della Sera, al momento dell’arresto il 22enne marocchino era in possesso di 300 euro in contanti, un cellulare acquistato qualche ora dopo la rapina e aveva anche effettuato un ordine di bonifico di 1.000 euro a una persona residente in Marocco.

Torino è un’altra capitale del crimine?

Secondo un report pubblicato dall’Ansa e redatto dalla Questura di Torino in occasione del 172esimo anniversario della polizia, dal 16 marzo 2023 al 15 marzo 2024 sono stati commessi 126.056 reati a Torino, con un aumento complessivo del 7,97% rispetto all’anno precedente (116.750). L’incremento è dovuto a una salita dei crimini commessi contro il patrimonio, +11,8%(102.518) mentre sono diminuiti quelli contro la persona, -5,36% (6.230). In controtendenza sono saliti gli omicidi volontari, che da 6 del precedente periodo passano a 9 negli ultimi dodici mesi.