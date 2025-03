Meloni agli Special Olympics tra sorrisi, selfie e sport inclusivo: “Forza ragazzi!” (Video)

La premier a Torino

Bagno di folla per il presidente del Consiglio. Tra strette di mano, cinque e applausi, la premier assiste alle gare e incoraggia gli atleti con un caloroso "Forza ragazzi!". Conclusa la visita sportiva, tappa all’azienda aerospaziale Argotec per uno sguardo al futuro

Un cinque a ogni atleta, quasi a dire: “Siamo tutti nella stessa squadra”. Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto di salutare le delegazione nazionali impegnate negli Special Olympics— le gare sportive internazionali per agonisti con disabilità intellettive —, in corso nel capoluogo piemontese e nelle località montane di Pragelato, Sestriere e Bardonecchia. L’arrivo all’Arena Inalpi di Torino è stato un bagno di entusiasmo, come si vede nel video: strette di mano, pacche sulle spalle e un clima che, più che istituzionale, sembrava quello di uno spogliatoio prima di una grande finale. «Forza ragazzi, in bocca al lupo!», ha esclamato Meloni, con l’energia di chi non si limita al cerimoniale ma vuole esserci davvero.

Ad accoglierla, tra gli applausi, il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio. Uno scambio rapido, il tempo di qualche parola di benvenuto, poi subito tra gli atleti, i veri protagonisti di queste giornate in cui lo sport torna a essere quello che dovrebbe sempre essere: inclusione, determinazione e voglia di superare se stessi.

Agli Special Olympics tra applausi e tifo spontaneo

Ma la visita del presidente non si è fermata all’Arena Inalpi. Seconda tappa, il Palatazzoli, sede delle gare di pattinaggio di figura. Seduta in tribuna, Meloni ha seguito alcune performance, applaudendo i pattinatori in pista e lasciandosi andare a un tifo spontaneo, ben lontano dal protocollo politico quotidiano. Tra un’esibizione e l’altra, il pubblico ha approfittato della sua presenza: foto, autografi e chiacchiere veloci, con la presidente che non si è sottratta, dimostrando di saper stare tra la gente senza filtri.

Dallo sport allo spazio: Meloni in prima linea

La giornata torinese della premier si concluderà con un cambio di scenario: via i pattini, dentro i satelliti. Prossima destinazione: San Mauro, alle porte di Torino, per una visita allo Space Park di Argotec, azienda aerospaziale che dal 2008 porta avanti la sfida di costruire satelliti di piccole dimensioni. Un passaggio che dice molto dell’agenda di Giorgia Meloni: dalla competizione sportiva alla corsa verso lo spazio, un filo conduttore che punta dritto al futuro. Perché le sfide, sia sulla terra che oltre l’atmosfera, si vincono con la stessa attitudine: passione, tenacia e la capacità di guardare oltre.