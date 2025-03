Lo scatto inedito di Prodi che tira i capelli alla cronista (video). Lo difendete ancora?

Il video verità

Lo scoop alla fine lo realizza la trasmissione DiMartedì de La 7, senza dargli enfasi, perché le immagini parlano chiaro. L’operatore della trasmissione di Giovanni Floris è piazzato alle spalle di Romano Prodi quando Lavinia Orefici gli fa la fatidica domanda sul manifesto di Ventotene.

Il filmato non lascia adito a dubbi: il Professore in un gesto di frustrazione e di rabbia tira i capelli alla giornalista. Un’immagine sgradevolissima e implicitamente violenta che la pagina web de La 7 titola con una definizione impropria: “La lite con la giornalista sul Manifesto di Ventotene: ecco come è andata”.

Romano Prodi e la lite con la giornalista sul Manifesto di Ventotene: ecco come è andata. #dimartedihttps://t.co/MKydz9t9Ev — La7 (@La7tv) March 25, 2025

Il filmato inedito di Prodi su La7 sbugiarda la sinistra

Ma tutti possono vedere che non c’è alcuna lite, nesssun alterco. La cronista fa una domanda, provocatoria? Non certo al livello di molte di quelle formulate anche dagli inviati di molte trasmissioni de La7. Decisamente meno provocatoria di quelle degli inviati di Report o de Le Iene, tanto per fare l’esempio di due trasmissioni dove l’intervistato il più delle volte è inseguito.

La realtà è che da Prodi è arrivata una reazione villana e violenta. Che non ha attenuanti e che ha registrato una reazione dal sindacato dei giornalisti soltanto tre giorni dopo, per accomunarla nel comunicato con una registrazione carpita a un esponente del centrodestra. Mettendo sullo stesso piano una frase registrata di nascosto a un’aggressione fisica. Indifendibile Prodi e chi cerca maldestramente di proteggerlo e giustificarlo.

Persino Giannini ammette: “Non doveva farlo”

In studio Massimo Giannini, cantore delle meraviglie del centrosinistra su Repubblica e La Stampa, guarda le immagini in evidente imbarazzo, poi alla sollecitazione di Floris commenta: «È stato un gesto sgradevole, non doveva farlo. Io penso che questo derivi dalla sua età. È un professore di 85 anni abituato a un certo paternalismo e pedagogismo, ma con un giornalista non lo devi fare».