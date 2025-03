L’influencer venezuelano Leonel Moreno riceve un decreto d’espulsione dagli Usa: incitava ad occupare le case (video)

La decisione del magistrato

Leonel Moreno, influencer venezuelano clandestino di 27 anni, è diventato virale su Tik tok per aver incitato i migranti irregolari ad occupare le case abusive negli Usa. Attualmente, un giudice dell’immigrazione ha emesso un decreto di espulsione per il 9 settembre nei confronti della webstar sudamericana, secondo le fonti dell’Homeland Security citate dal New York post. Sui social, il ragazzo sventolava mazzette piene di banconote, ostentando il fatto che si trattasse di denaro pubblico proveniente dallo stato americano. Moreno era entrato illegalmente negli Usa il 23 aprile 2022, attraversando irregolarmente il confine meridionale nella località di Eagle Pass, in Texas. Inizialmente era stato accettato all’interno del Paese, ma successivamente è stato arrestato a Columbus in Ohio dopo aver rifiutato di incontrare gli agenti dell’Agenzia per l’immigrazione (Ice).

Le due identità dell’influencer venezuelano espulso

Leonel Moreno ha anche dichiarato di aver usato la sua bambina di 1 anno e cittadina statunitense, come oggetto di scena nei suoi post virali, uno dei quali è stato girato in ospedale dopo la nascita della piccola. L’uomo si è anche vantato di non aver pagato alcuna tassa sanitaria grazie all’aiuto dell’ex presidente americano democratico Joe Biden, chiamandolo addirittura “Papà” nei suoi post. Inoltre, i funzionari dell’intelligence americana che indagano sul caso di Moreno hanno affermato che il migrante, prima del suo espatrio, è stato un sergente della direzione generale dei servizi segreti militari venezuelani. Eppure, durante il processo aveva detto di aver prestato servizio solo nella marina militare. Per il momento, l’influencer ed ex militare venezuelano è detenuto presso la prigione della contea di Geauga in Ohio.

Moreno ha ricevuto l’espulsione dagli Usa, ma c’è un problema…

All’inizio del 2025, il governo venezuelano presieduto da Nicolas Maduro ha smesso di accettare i voli di rimpatrio dagli Usa. Il motivo? Sembra che il regime totalitarista di Caracas abbia smesso di collaborare con gli Stati Uniti per ripicca, dopo che l’amministrazione Trump ha scelto di reimpostare i dazi. Dunque, senza alcun aereo diretto verso il suo Paese d’origine, Moreno potrebbe evitare l’espulsione dall’America.